Classement du Grand Prix des Amériques 2023

1. 🇪🇸 ALEX RINS

LCR HONDA 41m14.649s

2. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM +3.498s

3. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +4.936s

4. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING +8.318s

5. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

CRYPTODATA RNF MOTOGP TEAM +9.989s

6. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM +12.049s

7. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRIMA PRAMAC RACING +12.242s

8. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +20.399s

9. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP +27.981s

10. 🇪🇸 AUGUSTO FERNANDEZ

GASGAS FACTORY RACING TECH3 +28.217s

11. 🇮🇹 MICHELE PIRRO

DUCATI LENOVO TEAM +32.370s

12. 🇩🇪 JONAS FOLGER

GASGAS FACTORY RACING TECH3 +1m08.065s

13. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING +1m23.012s

14. 🇩🇪 STEFAN BRADL

REPSOL HONDA TEAM OUT

15. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA OUT

16. 🇪🇸 JOAN MIR

REPSOL HONDA TEAM OUT

17. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM OUT

18. 🇦🇺 JACK MILLER

RED BULL KTM FACTORY RACING OUT

19. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

CRYPTODATA RNF MOTOGP TEAM OUT

20. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

GRESINI RACING MOTOGP OUT

21. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING OUT

22. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRIMA PRAMAC RACING OUT

Classement du Championnat du monde MotoGP après le Grand Prix des Amériques 2023

1. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM 64

2. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM 53

3. 🇪🇸 ALEX RINS

LCR HONDA 47

4. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING 45

5. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRIMA PRAMAC RACING 44

6. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM 38

7. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 34

8. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

GRESINI RACING MOTOGP 33

9. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING 30

10. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRIMA PRAMAC RACING 29

11. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 29

12. 🇦🇺 JACK MILLER

RED BULL KTM FACTORY RACING 26

13. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING 18

14. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

CRYPTODATA RNF MOTOGP TEAM 16

15. 🇪🇸 AUGUSTO FERNANDEZ

GASGAS FACTORY RACING TECH3 14

16. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP 13

17. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA 8

18. 🇪🇸 MARC MARQUEZ

REPSOL HONDA TEAM 7

19. 🇪🇸 JOAN MIR

REPSOL HONDA TEAM 5

20. 🇮🇹 MICHELE PIRRO

DUCATI LENOVO TEAM 5

21. 🇩🇪 JONAS FOLGER

GASGAS FACTORY RACING TECH3 4

22. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

CRYPTODATA RNF MOTOGP TEAM 2

23. 🇩🇪 STEFAN BRADL

REPSOL HONDA TEAM 2

24. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

DUCATI LENOVO TEAM 0

25. 🇪🇸 POL ESPARGARO

GASGAS FACTORY RACING TECH3 0

Le quatrième Grand Prix de la saison prendra place en Espagne, sur le circuit de Jerez, du 28 au 30 avril. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats de la course.

Photo : Twitter Alex Rins