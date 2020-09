Auteur de sa première pole position en MotoGP, Franco Morbidelli (SRT Yamaha) a conservé la tête au premier virage, emmenant dans ses roues, Valentino Rossi (Yamaha), Fabio Quartararo, Jack Miller (Pramac Ducati) et Joan Mir (Suzuki). Rapidement, ces cinq pilotes se sont détachés du reste de la meute.

Le Français Fabio Quartararo a alors enclenché la seconde. Il a doublé son idole Rossi au 6e tour. Puis, il s’est attaqué à son coéquipier Morbidelli pour s’emparer de la tête trois tours plus tard. El Diablo a ensuite imprimé un rythme que personne n’a été en mesure de suivre. Pendant que Fabio se dirigeait tranquillement vers son troisième succès de la saison, la bagarre a été rude pour les places d’honneur.

Au 16e tour, Valentino Rossi a chuté tout seul alors qu’il occupait la deuxième place. Coup dur pour l’Italien qui aurait pu signer un 200e podium dans la catégorie reine. Dans le même temps, Joan Mir s’emparait de la 3e place aux dépens de Jack Miller en difficultés avec ses pneus. Le pilote Suzuki, toujours très à l’aise en fin d’épreuve, a réussi à remonter sur Morbidelli pour s’offrir la deuxième place.

Morbidelli et Miller se sont retrouvés en difficultés dans les deux derniers tours, ce qui a permis à Alex Rins, auteur d’une superbe remontée de s’offrir un podium quasiment inespéré. L’Espagnol s’était seulement qualifié 13e sur la grille de départ. C’est la première fois depuis 2007 qu’on retrouve deux Suzuki sur le podium.

Morbidelli et Miller se classent respectivement 4e et 5e. Francesco Bagnaia (Pramac Ducati), Takaaki Nakagami (LCR Honda), Danilo Petrucci (Ducati), Maverick Vinales (Yamaha) et Cal Crutchlow (LCR Honda) complètent le top 10. Quelle course catastrophique pour Vinales ! Vainqueur à Misano 2, qualifié 5e ici en Catalogne, le pilote officiel a complément manqué son envol et pointait 15e à la fin du premier tour.

À noter qu’au départ il y a eu un accrochage entre Johann Zarco (Esponsorama Ducati) et Andrea Dovizioso (Ducati). Le Français a chuté après que Petrucci se soit fait une grosse frayeur juste devant lui. Dovi, qui suivait de près, n’a pas pu éviter la moto de Zarco.

Fabio Quartararo et Joan Mir font la grosse opération comptable au classement général. Le Français récupère la tête tandis que l’Espagnol s’empare de la 2e place.

Classement du Championnat du monde MotoGP après le GP de Catalogne 2020

Pos. Pilote Moto Pays Pts

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 108

2 Joan MIR Suzuki SPA 100

3 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 90

4 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 84

5 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 77

6 Jack MILLER Ducati AUS 75

7 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 72

8 Alex RINS Suzuki SPA 60

9 Miguel OLIVEIRA KTM POR 59

10 Brad BINDER KTM RSA 58

11 Valentino ROSSI Yamaha ITA 58

12 Pol ESPARGARO KTM SPA 57

13 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 39

14 Danilo PETRUCCI Ducati ITA 39

15 Johann ZARCO Ducati FRA 36

16 Alex MARQUEZ Honda SPA 27

17 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 22

18 Iker LECUONA KTM SPA 17

19 Cal CRUTCHLOW Honda GBR 13

20 Bradley SMITH Aprilia GBR 11

21 Tito RABAT Ducati SPA 8

22 Michele PIRRO Ducati ITA 4

23 Stefan BRADL Honda GER 0

Le neuvième Grand Prix MotoGP de la saison 2020 se tiendra au Mans dans la Sarthe, du 9 au 11 octobre prochain. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats de la course.