Fabio Quartararo s’impose pour la première fois de la saison 2022 à l’occasion du Grand Prix du Portugal. Le Français a littéralement survolé l’épreuve et s’impose avec plus de cinq secondes d’avance. Ça faisait un petit moment que "El Diablo" n’était plus monté sur la plus haute marche du podium. La dernière remonte au Grand Prix d’Angleterre à Silverstone en 2021. Avec ce succès, il s’empare de la tête du classement général !

La lutte pour le podium a fait rage entre Johann Zarco (le poleman), Joan Mir (Suzuki), Jack Miller (Ducati) et Aleix Espargaro (Aprilia). Mais à six tours du drapeaux à damiers, Jack Miller a fait chuté Joan Mir après avoir perdu l’avant au freinage du premier virage. Ce fait de course a permis a Zarco de prendre un peur d’air pour s’offrir la deuxième place. Mais Espargaro, sur une Aprilia revigorée en 2022, n’a rien lâché et a mis la pression sur le Tricolore jusqu’au bout.

Classement du Grand Prix MotoGP du Portugal 2022, cinquième course de la saison

1. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 41m39.611s

2. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRAMAC RACING +5.409s

3. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING +6.068s

4. 🇪🇸 ALEX RINS

TEAM SUZUKI ECSTAR +9.633s

5. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

RED BULL KTM FACTORY RACING +13.573s

6. 🇪🇸 MARC MARQUEZ

REPSOL HONDA TEAM +16.163s

7. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

LCR HONDA +16.183s

8. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM +16.511s

9. 🇪🇸 POL ESPARGARO

REPSOL HONDA TEAM +16.769s

10. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING +18.063s

11. 🇮🇹 ANDREA DOVIZIOSO

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM +29.029s

12. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM +29.249s

13. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +33.354s

14. 🇦🇺 REMY GARDNER

TECH 3 KTM FACTORY RACING +40.205s

15. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM +46.052s

16. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA +49.569s

17. 🇿🇦 DARRYN BINDER

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM +50.303s

18. 🇮🇹 LORENZO SAVADORI

APRILIA RACING OUT

19. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP OUT

20. 🇪🇸 JOAN MIR

TEAM SUZUKI ECSTAR OUT

21. 🇦🇺 JACK MILLER

DUCATI LENOVO TEAM OUT

22. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING OUT

23. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

GRESINI RACING MOTOGP OUT

24. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRAMAC RACING OUT

Classement du Championnat du monde MotoGP après le GP du Portugal 2022

1. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 69

2. 🇪🇸 ALEX RINS

TEAM SUZUKI ECSTAR 69

3. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING 66

4. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

GRESINI RACING MOTOGP 61

5. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRAMAC RACING 51

6. 🇪🇸 JOAN MIR

TEAM SUZUKI ECSTAR 46

7. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING 42

8. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

RED BULL KTM FACTORY RACING 39

9. 🇦🇺 JACK MILLER

DUCATI LENOVO TEAM 31

10. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM 31

11. 🇪🇸 MARC MARQUEZ

REPSOL HONDA TEAM 31

12. 🇪🇸 POL ESPARGARO

REPSOL HONDA TEAM 30

13. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRAMAC RACING 28

14. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING 25

15. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 17

16. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM 14

17. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

LCR HONDA 13

18. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA 12

19. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM 8

20. 🇮🇹 ANDREA DOVIZIOSO

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM 8

21. 🇿🇦 DARRYN BINDER

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM 6

22. 🇦🇺 REMY GARDNER

TECH 3 KTM FACTORY RACING 3

23. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

TECH 3 KTM FACTORY RACING 0

24. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP 0

25. 🇩🇪 STEFAN BRADL

REPSOL HONDA TEAM 0

26. 🇮🇹 LORENZO SAVADORI

APRILIA RACING

0

crédit photo : Yamaha