Magique ! Fabio Quartararo a remporté le Grand Prix de Doha, deuxième manche du Championnat du monde MotoGP 2021. Le Niçois devance son compatriote Johann Zarco. Il faut remonter très loin dans le temps pour retrouver deux français sur le podium de la catégorie reine, c’était en 1954 ! Avec ce résultat, Zarco s’empare de la tête du classement général. C’est aussi son 50e podium toutes catégories confondues. Il est le premier français à franchir ce cap. Quant à Fabio, cette victoire lui permet de grimper à la deuxième place à égalité de points avec son coéquipier Maverick Vinales, vainqueur du GP d’ouverture au Qatar.

En tête pendant la majeure partie de l’épreuve, Jorge Martin n’a rien pu faire face à Fabio. Il a néanmoins résisté à Zarco jusque dans le dernier tour. Pour sa deuxième course seulement en MotoGP, Jorge s’offre donc un podium de prestige. Au pied du podium, on retrouve Alex Rins (Suzuki), Maverick Vinales (Yamaha) et Francesco Bagnaia (Ducati). A l’arrivée, les trois hommes se tiennent dans un mouchoir de poche (6 dixièmes). Le Champion du monde Joan Mir (Suzuki), Brad Binder (KTM), Jack Miller (Ducati) et Aleix Espargaro (Aprilia) ferment la marche du top10.

Classement du Grand Prix de Doha 2021 (Qatar 2)

1. FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 42m23.997s

2. JOHANN ZARCO

PRAMAC RACING +1.457s

3. JORGE MARTIN

PRAMAC RACING +1.500s

4. ALEX RINS

TEAM SUZUKI ECSTAR +2.088s

5. MAVERICK VINALES

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +2.110s

6. FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM +2.642s

7. JOAN MIR

TEAM SUZUKI ECSTAR +4.868s

8. BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING +4.979s

9. JACK MILLER

DUCATI LENOVO TEAM +5.365s

10. ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING TEAM GRESINI +5.382s

11. ENEA BASTIANINI

AVINTIA ESPONSORAMA RACING +5.550s

12. FRANCO MORBIDELLI

PETRONAS YAMAHA SRT +5.787s

13. POL ESPARGARO

REPSOL HONDA TEAM +6.053s

14. STEFAN BRADL

REPSOL HONDA TEAM +6.453s

15. MIGUEL OLIVEIRA

RED BULL KTM FACTORY RACING +8.928s

16. VALENTINO ROSSI

PETRONAS YAMAHA SRT +14.246s

17. TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA IDEMITSU +16.241s

18. LUCA MARINI

SKY VR46 AVINTIA TEAM +16.472s

19. DANILO PETRUCCI

TECH 3 KTM FACTORY RACING +16.779s

20. LORENZO SAVADORI

APRILIA RACING TEAM GRESIN +38.775s

21. ALEX MARQUEZ

LCR HONDA CASTROL OUT

22. IKER LECUONA

TECH 3 KTM FACTORY RACING OUT

Classement du provisoire du Championnat du monde après le GP de Doha

Place Pilote Pts

1 Johann Zarco 40

2 Fabio Quartararo 36

2 Maverick Vinales 36

4 Francesco Bagnaia 26

5 Alex Rins 23

6 Joan Mir 22

7 Jorge Martin 17

8 Aleix Espargaro 15

9 Jack Miller 14

10 Pol Espargaro 11

11 Enea Bastianini 11

12 Brad Binder 10

13 Stefan Bradl 7

14 Valentino Rossi 4

15 Franco Morbidelli 4

16 Miguel Oliveira 4

Le prochain Grand Prix se tiendra au Portugal, du 16 au 18 avril 2021. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats de la course.