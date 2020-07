Il l’a fait ! Fabio Quartararo est devenu vainqueur d’un Grand Prix MotoGP. Le Tricolore s’est imposé à Jerez, lors du premier Grand Prix de la saison 2020. Un Français victorieux en catégorie reine, ce n’était plus arrivé depuis 1999. Régis Laconi avait brillé à Valencia, lui aussi au guidon d’une Yamaha. Revenons maintenant sur les faits marquants de la course.

Auteur de la pole position, Fabio n’a pas réalisé un excellent départ, bataillant avec les Ducati Pramac de Francesco Bagnaia et Jack Miller et laissant Marc Marquez et Maverick Vinales s’expliquer en tête. Les deux espagnols se sont dépassés à plusieurs reprises avant que l’impensable ne se produise. Après avoir pris la tête dans le troisième tour, Marquez a toute de suite tenté de s’échapper. En tentant de creuser un écart, le champion du monde en titre est sorti de la piste, manquant par la même occasion de chuter. Reparti 16e, il a alors entamé une incroyable remontée.

Dans le même temps, Fabio est revenu lentement mais surement dans les échappements de Maverick Vinales, auteur d’un mauvais choix de pneu avant. Au 5e tour, Fabio s’est emparé de la tête après que son futur équipier dans le team officiel ait élargi. Le Niçois, solide leader, ne s’est plus jamais fait inquiéter jusqu’au drapeaux à damiers.

En revanche, pour les places d’honneur, ce fut la guerre. On retrouvait ainsi un groupe composé de Maverick Vinales, Jack Miller, Francesco Bagnaia, Andrea Dovizioso (Ducati), Pol Espargaro (KTM) et Franco Morbidelli (Yamaha SRT). Mais c’était sans compter sur le retour en force de Marc Marquez. Il est revenu à cinq boucles de l’arrivée pour jouer la deuxième place. Et vue les problèmes d’adhérence de Vinales, c’était quasiment joué. Et alors qu’il avait fait le plus dur (remontant de la 16e à la 3e place), Marquez a très lourdement chuté. Il s’est fait désarçonner de sa RC213V. Grosse désillusion pour le champion en titre qui aurait pu être le deuxième homme du jour (après Quartararo). Mais plus inquiétant, il souffre d’une fracture de l’humérus droit ce qui pourrait le priver du prochain Grand Prix qui doit se tenir dès la semaine prochaine. Il sera opéré à Barcelone mardi.

Au final, Maverick Vinales conclu la course au deuxième rang tandis qu’Andrea Dovizioso arrache la troisième place du podium. C’est la première fois de sa carrière en MotoGP que le pilote Ducati parvient à se hisser dans le top 3 sur le tracé de Jerez. Rappelons aussi que l’Italien s’était fracturé la clavicule il y a trois semaines lors d’un entrainement de Motocross. Jack Miller, Franco Morbidelli, Pol Espargaro, Pecco Bagnaia, Miguel Oliveira (KTM Tech 3), Danilo Petrucci (Ducati) et Takaaki Nakagami (LCR Honda) complètent le top 10. De son côté, Johann Zarco (Ducati Avintia) a réalisé une course solide pour ses débuts sur la Ducati GP19. Il s’offre la 11e place alors qu’il s’était élancé depuis le fond de la grille. Très prometteur pour la suite.

Rendez-vous dès la semaine prochaine, du 24 au 26 juillet, pour le Grand Prix d’Andalousie, qui se tiendra également sur le circuit de Jerez.

crédit photo : motogp.com