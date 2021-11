Francescio Bagnaia, auteur de sa cinquième pole consécutive la veille lors des qualifications, a réalisé le meilleur envol. Le vice-champion du monde en titre a ensuite imprégné un rythme infernal que seul Joan Mir a pu suivre durant le premier tiers de la course. Malgré un écart de deux secondes, Mir a continué à mettre la pression jusqu’à la fin. Malheureusement, la course a été interrompue à deux tours du drapeau à damiers suite aux chutes de Miguel Oliveira (KTM) et Iker Lecuona (Tech 3 KTM). Mais même si la course avait été au bout, Mir n’aurait rien pu faire comme il l’a concédé dans son interview dans le parc fermé post-course.

La lutte pour la troisième place a été somptueuse entre Jack Miller et Alex Marquez !!. Les deux anciens rivaux de la Moto3 (Marquez champion du monde en 2014, Miller vice-champion), se sont échangés de politesses à plusieurs reprises. C’est finalement l’Australien qui monte sur le podium et permet à Ducati de s’offrir le titre constructeur pour la deuxième année de suite.

Énorme baston également pour le gain de la cinquième place entre les pilotes Pramac Ducati, Johann Zarco, et Jorge Martin, Pol Espargaro (Honda) et le nouveau champion du monde Fabio Quartararo (Yamaha). En difficultés et après plusieurs alertes, El Diablo finira par chuter à 5 tours de l’arrivée. C’est la première fois de la saison que le pilote #20 ne rallie pas l’arrivée. En fin d’épreuve, Johann Zarco (5e) a cravaché pour prendre le meilleur sur Espargaro et son jeune coéquipier Martin. Alex Rins (Suzuki), Enea Bastianini (Avintia Ducati) et Brad Binder (KTM) complètent le top 10.

Classement du Grand Prix MotoGP d’Algarve 2021 (Portimao 2)

# PILOTES TEMPS

1. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM 38m17.720s

2. 🇪🇸 JOAN MIR

TEAM SUZUKI ECSTAR +2.478s

3. 🇦🇺 JACK MILLER

DUCATI LENOVO TEAM +6.402s

4. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

LCR HONDA CASTROL +6.453s

5. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRAMAC RACING +7.882s

6. 🇪🇸 POL ESPARGARO

REPSOL HONDA TEAM +9.573s

7. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRAMAC RACING +10.144s

8. 🇪🇸 ALEX RINS

TEAM SUZUKI ECSTAR +10.742s

9. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

AVINTIA ESPONSORAMA RACING +13.840s

10. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING +14.487s

11. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA IDEMITSU +20.912s

12. 🇮🇹 LUCA MARINI

SKY VR46 AVINTIA TEAM +22.450s

13. 🇮🇹 VALENTINO ROSSI

PETRONAS YAMAHA SRT +22.752s

14. 🇮🇹 ANDREA DOVIZIOSO

PETRONAS YAMAHA SRT +26.207s

15. 🇩🇪 STEFAN BRADL

REPSOL HONDA TEAM +26.284s

16. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING TEAM GRESINI +26.828s

17. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +27.863s

18. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

RED BULL KTM FACTORY RACING OUT

19. 🇪🇸 IKER LECUONA

TECH 3 KTM FACTORY RACING OUT

20. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP OUT

21. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING TEAM GRESINI OUT

22. 🇮🇹 DANILO PETRUCCI

TECH 3 KTM FACTORY RACING OUT

Le dix-huitième et dernier Grand Prix de la saison 2021 se tiendra le week-end prochain (12 au 14 novembre) à Valencia. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats de la course.