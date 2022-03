La pluie s’est invitée ce matin à Mandalika en Indonésie, deuxième manche du Championnat du monde MotoGP 2022. Dans ces conditions difficiles, c’est Miguel Oliviera qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Le Portugais a largement dominé la course même s’il a vu revenir dans son sillage Fabio Quartararo dans le dernier tour.

El Diablo, auteur de la pole la veille, a réalisé la plus belle performance de sa carrière sous la pluie. Avec cette deuxième place, il se relance complètement dans la course au titre et revient à trois points d’Enea Bastianini (Ducati - 11e), vainqueur de la manche inaugurale au Qatar et leader du classement provisoire. Johann Zarco arrache la troisième place face à Jack Miller (Ducati) dans les derniers instants de la course tandis qu’Alex Rins (Suzuki) s’adjuge la 5e place.

Joan Mir (Suzuki), Franco Morbidelli (Yamaha), Brad Binder (KTM), Aleix Espargaro (Aprilia) complètent le top 9. Très belle performance du rookie Darryn Binder. Le petit frère de Brad complète le top 10. Rappelons qu’il est directement passé du Moto3 à la MotoGP (sans passer par la catégorie intermédiaire du Moto2). A noter la nouvelle contre-performance de Francesco Bagnaia (Ducati), seulement 15e. Rappelons aussi que Marc Marquez (Honda) n’a pas pris le départ de l’épreuve suite à une violente chute survenue pendant le warm-up ce matin. Ce dernier souffre d’une commotion cérébrale.

Classement du Grand Prix d’Indonésie MotoGP 2022

1. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

RED BULL KTM FACTORY RACING 33m27.223s

2. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +2.205s

3. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRAMAC RACING +3.158s

4. 🇦🇺 JACK MILLER

DUCATI LENOVO TEAM

5. 🇪🇸 ALEX RINS

TEAM SUZUKI ECSTAR

6. 🇪🇸 JOAN MIR

TEAM SUZUKI ECSTAR

7. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP

8. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING

9. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING

10. 🇿🇦 DARRYN BINDER

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM

11. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

GRESINI RACING MOTOGP

12. 🇪🇸 POL ESPARGARO

REPSOL HONDA TEAM

13. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

LCR HONDA

14. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM

15. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM

16. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING

17. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

TECH 3 KTM FACTORY RACING

18. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP

19. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA

20. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM

Le prochain Grand Prix se tiendra en Argentine, du 1er au 3 avril 2022. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats de la course.