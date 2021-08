Dès le troisième tour de course, le drapeau rouge a été brandi suite à la chute de Dani Pedrosa (KTM). Lorenzo Savadori (Aprilia) qui arrivait juste derrière n’a rien pu faire pour éviter la KTM du petit samouraï. Les deux motos se sont embrasées (les pilotes sont indemnes).

La course a pu être relancée 40 minutes plus tard pour 27 tours soit trois de moins que la distance initialement prévue. Les pilotes sont repartis dans l’ordre du premier départ. Pedrosa a même pu prendre part au deuxième start.

A l’extinction des feux, c’est Jorge Martin, auteur de la pole position qui a pris le meilleur envol, devant Jack Miller. Mais ce dernier prenait la tête dès le deuxième virage et bouclait le premier tour en tête. Les deux pilotes Ducati étaient suivis par Joan Mir et les français Fabio Quartararo (Yamaha) et Johan Zarco (Pramac Ducati). Francesco Bagnaia (Ducati) qui avait pris les devants au premier départ, avant l’interruption de la course, est le grand perdant de ce restart. Il se retrouvait englué au milieu du paquet en huitième position. De même pour Marc Marquez (Honda) qui pointait en 14e position après avoir été attaqué de manière virile par El Diablo au premier freinage.

Rapidement les cinq hommes de têtes (Miller, Martin, Mir, Quartararo et Zarco) ont creusé un léger écart sur leurs poursuivants. Jorge Martin, rookie dans la catégorie, reprenait alors le commandement de la course aux dépens de Jack Miller. Joan Mir l’imitait un tour plus tard et s’emparait de la 2e place.

Miller commençait à faire bouchon ce qui a permis à Martin et Mir de s’échapper tandis que les Français perdaient un temps précieux derrière l’Australien. Après quelques tentatives, Fabio prenait le meilleur sur Miller mais n’arrivait pas vraiment à revenir sur les leaders. Il gardait dans ses pots d’échappements Miller et Zarco.

A mi-course on retrouvait donc deux groupes : un composé de Martin et Mir. Et l’autre avec Quartararo, Miller et Zarco. Les positions restaient figées pendant un long moment. Le choix des pneus a été déterminant dans le dernier tiers de la course. Miller ayant opté pour des durs, il a trouvé un second souffle pour revenir disputer la troisième place à Fabio. Et alors qu’il se montrait de plus en plus pressant, il est parti à la faute.

Fabio trop loin pour venir se mêler à la lutte pour la victoire, le mano à mano continuait entre Martin et Mir. Et c’est finalement Martin qui sort victorieux de ce duel. L’Espagnol s’offre donc sa première victoire dans la catégorie reine du MotoGP. C’est aussi la première victoire de Pramac en MotoGP mais aussi la première fois qu’une Ducati satellite remporte un GP, Chapeau bas ! Joan Mir et Fabio Quartararo complètent le podium.

La quatrième place revient à Brad Binder (KTM) qui devance d’un souffle, Takaaki Nagami (LCR Honda) et Johann Zarco. Le Français n’a pas tenu le rythme et a perdu de gros points en fin de course. Alex Rins (Suzuki), Marc Marquez (Honda), Alex Marquez (LCR Honda) et Dani Pedrosa complètent le top10.

Au général, c’est une grosse opération comptable pour Fabio Quartarro qui devance ses principaux rivaux pour le titre mondial. Il compte désormais 40 points d’avance sur Johann Zarco, toujours deuxième malgré cette contre-performance. Quant à Joan Mir, il s’empare de la troisième place.

