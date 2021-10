Huit visites et sept victoires pour Marc Marquez qui reste le roi incontesté du Grand Prix des Amériques à Austin. Le pilote officiel Honda s’impose avec une belle avance de plus de quatre secondes à l’arrivée. L’Espagnol, troisième sur la grille, a pris le meilleur envol pour se porter en tête au premier virage. Il a ensuite mené chaque tour jusqu’au drapeau à damiers sans montrer le moindre signe de faiblesse.

Fabio Quartararo, deuxième aux États-Unis, réalise une belle opération au championnat du monde puisqu’il devance son principal rival pour le titre, Francesco Bagnaia. Le Français, leader du provisoire, possède maintenant 52 points d’avance alors qu’il ne reste plus que trois courses à disputer (Misano, Portimao et Valencia).

Pecco Bagnaia n’a pas fait la course qu’il espérait. Le rival de Fabio, poleman au départ de la course, a perdu des places à l’extinction des feux, puis dans les premiers tours. Le poulain de Valentino Rossi a réagi dans le dernier tiers de la course pour aller chercher cette troisième place sur le podium face à Alex Rins (4e, Suzuki) et le rookie Jorge Martin (Pramac Ducati)

Enea Bastianini (Ducati Avintia), l’un des autres rookies de cette saison 2021, confirme lui aussi sa belle forme du moment avec la 6e place à l’arrivée. Joan Mir (Suzuki), Jack Miller (Ducati), Brad Binder (KTM) et Pol Espargaro (Honda) complètent le top 10. Quant à Johann Zarco (Pramac), le week-end s’est mal terminé pour le Français (chute). Il perd aussi la quatrième place du championnat aux dépens de Jack Miller.

