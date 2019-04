Auteur de la pole position, Marc Marquez s’est très bien élancé depuis la grille de départ. Le champion du monde en titre a réussi à conserver la tête au premier virage. Puis plus personne ne l’a revu. Il a dominé d’une main de maître ce Grand Prix d’Argentine. Il s’impose avec plus de neuf secondes d’avance sur ses poursuivants.

De la bagarre à tous les niveaux

Valentino Rossi (Yamaha) s’adjuge la deuxième place devant Andrea Dovizioso (Ducati). Les deux italiens se sont bagarrés toute la course. Mais Rossi a réussi à trouver l’ouverture dans le dernier tour.

La quatrième place a été extrêmement disputée. Jack Miller (Pramac Ducati), Alex Rins (Suzuki) et Danilo Petrucci (Ducati) se sont arsouillés pendant la dernière partie de l’épreuve. Takaaki Nakagami (LCR Honda), Fabio Quartararo (STR Yamaha), Aleix Espargaro (Aprilia) et Pol Espargaro (KTM) complètent le top 10.



Bilan mitigé dans le camp français

Belle performance pour Fabio Quartararo (STR Yamaja) qui marque ses premiers points dans la catégorie reine. Le Français termine également meilleur débutant. En revanche pour Johann Zarco, ce fut beaucoup plus compliqué. Dix-huitième sur la grille, il arrive néanmoins à arracher le point de la quinzième place. Difficile à accepter, surtout qu’il termine derrière son coéquipier (P.Espargaro). Et que dire de Jorge Lorenzo (Honda). Le triple champion du monde MotoGP conclu le week-end à la 12e place, à plus de 27 secondes de son chef de fil (Marquez).

Quelques abandons

La course a été marquée par de nombreux abandons. Karel Abraham et Tito Rabat ont chuté à un tour d’intervalle. Tandis que Joan Mir a connu un problème mécanique sur sa Suzuki. Quant à Franco Morbidelli (STR Yamaha) et Maverick Vinales (Yamaha), ils se sont accrochés dans le dernier tour alors qu’ils se battaient pour le gain de la 7e place.

Top 10 du championnat du monde MotoGP 2019 après le GP d’Argentine

1. Marc Marquez (ESP/Honda) : 45 points

2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) : 41 points

3. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) : 31 points

4. Alex Rins (ESP/Suzuki) : 24 points

5. Danilo Petrucci (ITA/Pramac Ducati) : 20 points

6. Cal Crutchlow (ANG/LCR Honda) : 19 points

7. Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda) : 16 points

8. Jack Miller (AUS/Pramac Ducati) : 13 points

9 Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) : 13 points

10. Pol Espargaro (ESP/KTM) : 10 points

12. Fabio Quartararo (FRA/STR Yamaha) : 8 points

19. Johann Zarco (FRA/KTM) : 2 points

Le troisième Grand Prix de la saison se tiendra aux Etats-Unis, sur les circuits des Amériques, du 12 au 14 avril 2019.