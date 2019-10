Marc Marquez et Maverick Vinales ont survolé le Grand Prix d’Australie à Phillip Island. Les deux hommes se sont portés en tête après quelques tours. Il ont ensuite haussé leur rythme et se sont échappés.

Vinales en tête, Marquez dans son sillage. Le champion du monde a attendu l’entame du dernier tour, comme souvent, pour porter son attaque. Maverick Vinales a tenté une ultime manœuvre de dépassement à quelques virages du drapeau à damiers, mais a perdu le contrôle de sa machine, sans pouvoir éviter la chute. Marc Marquez s’impose donc pour la 55e fois de sa carrière en MotoGP.

La chute de Vinales a permis à Cal Crutchlow de s’emparer de la 2e place. L’autre grand bénéficiaire de cet abandon est Jack Miller (Pramac Ducati). L’Australien s’offre un podium de prestige devant son public.

Plusieurs pilotes se sont mis en avant durant la course. C’est le cas de Francesco Bagnaia (Pramac Ducati). L’Italien signe son meilleur résultat dans la catégorie reine avec la quatrième place. Il devance un autre rookie, Joan Mir (5e). Et que dire de la performance d’Andrea Iannone. Avec sa modeste Aprilia, il a mené la course en début d’épreuve avant de rétrograder. Mais quelle splendide 6e place glanée à l’arrivée. Andrea Dovizioso, Valentino Rossi, Alex Rins et Aleix Espargaro complètent le top 10. A noter qu’entre Miller (3e) et Espargaro (10e), il y a seulement deux secondes d’écart. On aurait presque cru assister à une course de Moto3.

Le début de la course a été marquée par les chutes de Danilo Petrucci et Fabio Quarataro. Quant à Johann Zarco, il se classe 13e. Pas mal pour le Français qui découvrait la Honda du team LCR vendredi matin lors des premiers essais libres. Le seul bémol est qu’il termine à seulement quelques dixièmes de Pol Espargaro, son ancien coéquipier chez KTM.

Top 10 du championnat du monde MotoGP après le Grand Prix d’Australie 2019

1. Marc Maquez : 375 points

2. Andrea Dovizioso : 240 points

3. Alex Rins : 183 points

4. Maverick Vinales : 176 points

5. Danilo Petrucci : 169 points

6. Fabio Quartararo : 163 points

7. Valentino Rossi : 153 points

8. Jack Miller : 141 points

9. Cal Crutchlow : 133 points

10. Franco Morbidelli : 105 points

18. Johann Zarco : 30 points

L’avant-dernier rendez-vous de la saison aura lieu la semaine prochain (1er au 3 novembre 2019), sur le circuit de Sepang en Malaisie. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats de la course.