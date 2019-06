Andrea Dovizioso (Ducati) a réalisé le holeshot, avec dans son sillage, Marc Marquez, Fabio Quartararo, Maverick Vinales (Yamaha). Mais l’homme qui a fait sensation en début de course est Jorge Lorenzo (Honda). Parti dixième, il pointait quatrième à l’entame du deuxième tour. Mais l’Espagnol s’est enflammé. En tentant un dépassement lors d’un freinage appuyé, il a emmené avec lui Andrea Dovizioso et les deux pilotes officiels Yamaha, Maverick Vinales et Valentino Rossi. Coup dur pour les Bleus qui espéraient beaucoup de cette course. Ces trois avaient les armes pour aller titiller Marquez.

Suite à cet incident, on retrouvait Marquez seul en tête, devant Danilo Petrucci, Alex Rins, Fabio Quartararo, Jack Miller (Pramac Ducati) et Joan Mir (Suzuki). Un groupe de trois s’est rapidement détaché (Petrux,Rins,Quarta).

Une grosse lutte s’est alors engagée entre Rins et Petrux pour la 2e position tandis que Fabio observait juste derrière. Rins manquant de vitesse de pointe, il tentait de trouver la solution dans la partie sinueuse. Mais lors de chaque tentative, l’Italien reprenait l’avantage.

Premier podium pour le Français

Mais à force de se chercher, les deux pilotes se sont trouvés. Rins tentait une attaque ambitieuse à l’entame du premier virage, mais manquait de peu de faire tomber Petrucci. C’est alors que Fabio Quartararo a surgi. il a profité que ses deux rivaux se gênent pour ravir la deuxième position. Place qu’il conservera jusqu’au drapeau à damiers. C’est le premier podium du Français dans la catégorie reine. Bravo.

Top 10 pour Zarco

Derrière Marquez, Quartararo et Petrucci, on retrouve Alex Rins 4e. Jack Miller, Joan Mir, Pol Espargaro (KTM), Takaaki Nakagami (LCR Honda), Tito Rabat (Avintia Ducati) et Johann Zarco (KTM) complètent le top 10. Premier top dix de la saison pour le Cannois. Certes il a profité des différents incidents de course, mais ce résultat est bon à prendre pour la confiance.

Top 10 du championnat du monde MotoGP après le GP de Barcelone 2019

1. Marc Marquez (ESP/Honda) : 140 points

2. Andréa Dovizioso (ITA/Ducati) : 103 points

3. Alex Rins (ESP/Suzuki) : 101 points

4. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) : 98 points

5. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) : 72 points

6. Jack Miller (AUS/Pramac Ducati) : 53 points

7. Fabio Quartararo (FRA/SRT Yamaha) : 51 points

8. Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda) : 48 points

9. Pol Espargaro (ESP/KTM) : 47 points

10. Cal Crutchlow (ANG/LCR Honda) : 42 points

16. Johann Zarco (FRA/KTM ) : 16 points

Le huitième Grand Prix de la saison 2019 de MotoGP se tiendra à Assen (Pays-Bas), du 28 au 30 juin prochain. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats de la course.

crédit photo : motogp.com