C’est avec une facilité déconcertante que Marc Marquez a remporté le Grand Prix d’Aragon 2019. Le champion du monde a dominé les débats du début à la fin. Personne n’a été en mesure de s’accrocher. C’est avec une nouvelle victoire que le leader du classement général a pu fêter son 200e départ en Grand Prix.

Pour les places d’honneur, on attendait Yamaha. Mais c’est bien Ducati qui a tiré son épingle du jeu. Seulement dixième sur la grille de départ, Andrea Dovizioso a effectué une belle remontée. Le pilote officiel Ducati termine deuxième du Grand Prix. Jack Miller (Pramac Ducati) complète le podium. L’Australien s’est défait de Maverick Vinales (Yamaha) dans le dernier tour. Ce dernier échoue donc au pied du podium, en quatrième position. Fabio Quartararo (SRT Yamaha) complète le top5. Malgré une première ligne, le Français n’a pas été capable de suivre le rythme des leaders.

La performance du jour est à mettre au crédit d’Aleix Espargaro. Au guidon de sa modeste Aprilia, l’Espagnol se classe au 7e rang. Une place qui doit avoir un goût de victoire pour lui et le constructeur italien. A l’inverse, on soulignera la mauvaise course de Valentino Rossi (Yamaha). Plutôt confiant après les qualifications (6e), le doctor s’attendait certainement à terminer plus haut dans le classement. Il se classe au 8e rang.

Alex Rins (Suzuki) a aussi été décevant. Mal qualifié (seulement 12e), il a forcé en début de course pour faire son retard. Mais dans un excès d’optimisme, il a fait tombé Franco Morbidelli (SRT Yamaha). Il a été pénalisé d’un "long lap penalty" pour cette manœuvre dangereuse. Et que dire de Jorge Lorenzo (Honda). Souvent blessé depuis un an maintenant, l’ancien champion du monde a été en grandes difficultés pour son Grand Prix à domicile. Il termine avant-dernier (20e), à plus de 45 secondes de son coéquipier.

Top 10 du championnat du monde après le Grand Prix d’Aragon

1. Marc Marquez (ESP/Honda) : 300 points

2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) : 202 points

3. Alex Rins (ESP/Suzuki) : 156 points

4. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) : 155 points

5. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) : 147 points

6. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 137 points

7. Fabio Quartararo (FRA/SRT Yamaha) : 123 points

8. Jack Miller (AUS/Pramac Ducati) : 117 points

9. Cal Crutchlow (ANG/LCR Honda) : 98 points

10. Franco Morbidelli (SRT Yamaha) : 93 points

Le prochain Grand Prix en Thaïlande marquera le début de la course Asiatique. Il se tiendra du 4 au 6 octobre 2019. Marc Marquez pourrait y être sacré champion du monde pour la sixième fois dans la catégorie reine. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats de la course.