Classement du Grand Prix MotoGP d’Aragon 2025
1. 🇪🇸 MARC MARQUEZ
DUCATI LENOVO TEAM 41m11.19s
2. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
BK8 GRESINI RACING +1.107s
3. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM +2.029s
4. 🇪🇸 PEDRO ACOSTA
RED BULL KTM FACTORY RACING +7.657s
5. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +10.363s
6. 🇪🇸 FERMIN ALDEGUER
BK8 GRESINI RACING +11.889s
7. 🇪🇸 JOAN MIR
REPSOL HONDA TEAM +14.938s
8. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
APRILIA RACING +16.022s
9. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +18.321s
10. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +19.190s
11. 🇪🇸 ALEX RINS
MONSTER ENERGY YAMAHA +19.646s
12. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
RED BULL KTM TECH3 +24.624s
13. 🇪🇸 AUGUSTO FERNANDEZ
PRIMA PRAMAC RACING +25.986s
14. 🇦🇺 JACK MILLER
PRIMA PRAMAC RACING +26.761s
15. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA
PRIMA PRAMAC RACING +27.122s
16. 🇹🇭 SOMKIAT CHANTRA
LCR HONDA +37.117s
17. 🇮🇹 LORENZO SAVADORI
APRILIA RACING +43.588s
18. 🇪🇸 MAVERICK VINALES
RED BULL KTM TECH3 +86.319s
19. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA DNF
20. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING DNF
21. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
LCR HONDA DNF
Le neuvième Grand Prix de la saison 2025 se déroulera sur le célèbre tracé du Mugello en Italie, du 20 au 22 juin. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats des courses.