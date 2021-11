C’est un coup dur pour Marc Márquez qui revenait en forme en cette fin d’année. Le #93, qui vient de remporter les deux derniers Grands Prix (USA, Misano 2), ne se rendra pas au Portugal pour disputer la dix-septième manche du Championnat du monde MotoGP. Le pilote officiel Honda souffre d’une commotion cérébrale suite à une chute à l’entrainement.

Marc Márquez sur son compte Facebook : « J’ai chuté samedi dernier en tout-terrain alors que je m’entrainais en vue de la prochaine course à Portimao, ce qui a causé une petite commotion cérébrale. Après quelques jours de repos à la maison, je ne me sentais pas très bien. J’ai donc fait un examen médical aujourd’hui et finalement, par précaution, je ne vais pas disputer le Grand Prix d’Algarve ce week-end. »

crédit photo : motogp.com