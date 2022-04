Il était le favori de la course mais dans les sports-mécaniques, faut-il encore être en mesure de concrétiser. Aleix Espargaro a signé son premier succès dans la catégorie reine ce dimanche 3 avril lors du Grand Prix d’Argentine, troisième épreuve du Championnat du monde MotoGP 2022. Auteur de la pole la veille (première depuis 2015, la première pour Aprilia en MotoGP), Espargaro s’est retrouvé deuxième après le départ, derrière Jorge Martin. Les deux hommes se sont rapidement échappés. La victoire s’est jouée à quelques tours de l’arrivée. Dans le sillage de Martin toute la course, Espargaro a finalement réussi à trouver l’ouverture. Avec ce succès, Espargaro s’empare par la même occasion de la tête du classement provisoire. Qui l’aurait cru il y a encore quelques mois ?! Un grand bravo à lui.

Au troisième rang, on retrouve Alex Rins. Ce dernier a réalisé une belle remontée après avoir été bloqué dans le trafic. Il conclut la course dans la roue des leaders (seulement 8 dixièmes). Joan Mir (Suzuki) s’adjuge la quatrième place et confirme la bonne forme des Suzuki cette saison. Francesco Bagnaia a également effectué une jolie remontée depuis la 14e place sur la grille de départ. Le pilote officiel Ducati se classe 5e.

Week-end à oublier pour les Français Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Pramac Ducati). Le champion du monde conclut son week-end argentin au 8e rang. Quant à Johann Zarco, il a chuté alors qu’il se battait en piste avec « El Diablo ». Quarataro et Zarco sont respectivement cinquième et huitième du général.

Classement du Grand Prix MotoGP d’Argentine 2022

1. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING 41m36.198s

2. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRAMAC RACING +0.807s

3. 🇪🇸 ALEX RINS

TEAM SUZUKI ECSTAR +1.330s

4. 🇪🇸 JOAN MIR

TEAM SUZUKI ECSTAR +1.831s

5. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM +5.840s

6. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING +6.192s

7. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING +6.540s

8. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +10.215s

9. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM +12.622s

10. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

GRESINI RACING MOTOGP +12.987s

11. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM +13.962s

12. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA +14.002s

13. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

RED BULL KTM FACTORY RACING +14.456s

14. 🇦🇺 JACK MILLER

DUCATI LENOVO TEAM +14.898s

15. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

LCR HONDA +23.472s

16. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

TECH 3 KTM FACTORY RACING +25.862s

17. 🇦🇺 REMY GARDNER

TECH 3 KTM FACTORY RACING +28.711s

18. 🇿🇦 DARRYN BINDER

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM +28.784s

19. 🇩🇪 STEFAN BRADL

REPSOL HONDA TEAM +31.943s

20. 🇮🇹 ANDREA DOVIZIOSO

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM +3 tours

21. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP OUT

22. 🇪🇸 POL ESPARGARO

REPSOL HONDA TEAM OUT

23. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP OUT

24. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRAMAC RACING OUT

Classement du Championnat du monde MotoGP 2022 après le GP d’Argentine

1. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING (45)

2. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING (38)

3. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

GRESINI RACING MOTOGP (36)

4. 🇪🇸 ALEX RINS

TEAM SUZUKI ECSTAR (36)

5. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP (35)

6. 🇪🇸 JOAN MIR

TEAM SUZUKI ECSTAR (33)

7. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

RED BULL KTM FACTORY RACING (28)

8. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRAMAC RACING (24)

9. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRAMAC RACING (20)

10. 🇪🇸 POL ESPARGARO

REPSOL HONDA TEAM (20)

11. 🇦🇺 JACK MILLER

DUCATI LENOVO TEAM (15)

12. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP (14)

13. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING (13)

14. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM (12)

15. 🇪🇸 MARC MARQUEZ

REPSOL HONDA TEAM (11)

16. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA (10)

17. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM (10)

18. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM (7)

19. 🇿🇦 DARRYN BINDER

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM (6)

20. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

LCR HONDA (4)

21. 🇮🇹 ANDREA DOVIZIOSO

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM (2)

22. 🇦🇺 REMY GARDNER

TECH 3 KTM FACTORY RACING (1)

23. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

TECH 3 KTM FACTORY RACING 0

24. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP 0

25. 🇩🇪 STEFAN BRADL

REPSOL HONDA TEAM 0

La quatrième course du Championnat du monde MotoGP se tiendra la semaine prochaine, du 8 au 10 avril, sur le circuit des Amériques (Austin). Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats de la course.