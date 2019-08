Le Grand Prix d’Autriche 2019 nous a offert une superbe lutte pour la victoire. Andrea Dovizioso (Ducati) s’est imposé dans le dernier virage du dernier tour face à Marc Marquez (Honda). Ducati conserve son invincibilité sur le circuit de Spielberg (depuis le retour du circuit au calendrier en 2016).

Pourtant, cette année, Marc Marquez n’a pas attendu le dernier tour pour porter son attaque. Le champion du monde en titre est passé en tête deux boucles avant le drapeau à damiers. A ce moment-là, tout le monde doit penser que les jeu sont faits. Mais Dovi a réalisé un dernier tour extraordinaire. Réussissant à rester coller dans les échappements de la Honda.

Et c’est dans le dernier virage qu’il tenté une attaque chirurgicale. On aurait dit un remake de la course 2017, mais avec les rôles inversés. C’est la deuxième victoire pour Dovi cette saison après celle du Qatar lors de la manche inaugurale.

En troisième position, on retrouve le Français Fabio Quartararo (SRT Yamaha). Ce dernier a mené les premiers tours de la course avant de voir passer devant lui les deux extraterrestres. Il a ensuite résisté à la remontée de Valentino Rossi (4e) et Maverick Vinales (5e). Le rookie termine premier pilote Yamaha. Bravo à lui et son équipe. Alex Rins (Suzuki) complète le top6.

On soulignera la belle performance de deux autres débutants : Franscesco Bagnaia (Pramac Ducati) et Miguel Oliveira (Tech 3 KTM). Ils terminent respectivement septième et huitième de la manche autrichienne. Danilo Petrucci (Pramac Ducati) et Franco Morbidelli (SRT Yamaha) ferment la marche du top 10.

Top 10 du championnat du monde MotoGP après le GP d’Autriche 2019

1. Marc Marquez (ESP/Honda) : 230 points

2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) : 172 points

3. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) : 136 points

4. Alex Rins (ESP/Suzuki) : 124 points

5. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) : 103 points

6. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) : 102 points

7. Fabio Quartararo (FRA/SRT Yamaha) : 92 points

8. Jack Miller (AUS/Pramac Ducati) : 86 points

9. Cal Crutchlow (ANG/LCR Honda) : 78 points

10. Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda) : 62 points

17. Johann Zarco (FRA/KTM) : 22 points

Le douzième Grand Prix de la saison 2019 se tiendra en Angleterre, sur le mythique tracé de Silverstone, du 23 au 25 août. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats.

crédit photo : motogp.com