On attendait une réaction de la part de Ducati et Andrea Dovizioso. Après un mauvais Grand Prix de République tchèque (14e), l’Italien s’est repris avec classe en Autriche à l’occasion du quatrième Grand Prix de la saison 2020. Dovi s’impose en terre autrichienne pour la troisième fois en cinq ans (5 sur 5 pour Ducati sur ce tracé).

Le début de la course a été assez dingue, avec beaucoup de dépassements entre les huit premiers : Pol Espargaro (KTM), Jack Miller, Andrea Dovizioso, Joan Mir, Miguel Oliveira (KTM Tech 3), Maverick Vinales, Fabio Quartararo (SRT Yamaha) ou encore Valentino Rossi.

Au 6e tour, Maverick Vinales double Fabio Quartararo, mais les deux perdent du temps dans l’affaire, ce qui permet à Miguel Oliveira, auteur d’un superbe début de course, d’en profiter. Confronté à un problème de freins, Fabio se loupe au virage suivant, perdant ainsi de précieuses secondes dans le bac à graviers. Il rejoint finalement la piste dernier. Dur pour le leader du championnat du monde.

Trois boucles plus tard, on frôle le drame en Autriche. Le drapeau rouge est brandi après un accident spectaculaire impliquant Franco Morbidelli et Johann Zarco. L’une des deux machines est revenue à pleine vitesse sur la piste, manquant de peu de heurter Valentino Rossi (Yamaha) de plein fouet. C’était vraiment très chaud, l’Italien a une bonne étoile.

La course repart pour vingt tours. A l’extinction des feux, c’est Jack Miller qui prend le meilleur envol aux dépens de Pol Espargaro qui s’élance depuis la pole pour ce deuxième départ. Ils sont suivis par Andrea Dovizioso, les Suzuki d’Alex Rins et Joan Mir ainsi que Miguel Oliveira. Grâce à une stratégie différente de ses concurrents (seul pilote a opté pour un pneu soft avant), Miller commence à creuser un léger écart en tête. Sentant le danger, Dovi se défait rapidement de Pol Espargaro pour se mettre en chasse du pilote Pramac.

La bagarre continuait derrière entre Espargaro et Oliveira mais cela c’est terminé par terre. Pendant ce temps-là, Dovi a recollé en tête, emmenant avec lui les GSX-RR (de Rins & Mir). Le pilote officiel Ducati s’empare de la tête quelques instants plus tard. Mais Alex Rins n’a pas encore dit son dernier mot. Après avoir déposé Miller dans la partie sinueuse du tracé, il a attaqué Dovi, s’est porté pendant quelques secondes avant de perdre l’avant et chuter à son tour. DesmoDovi a ensuite imprégné le rythme jusqu’au drapeau à damiers sans jamais être inquiété. Très grosse performance de Joan Mir qui s’adjuge la deuxième place dans le dernier tour face à Jack Miller. C’est le premier top 3 en catégorie reine pour l’Espagnol.

Héros du week-end dernier à Brno, Brad Binder (KTM) s’adjuge la quatrième place devant Rossi qui complète le top5. Après s’être élancé depuis la 22e position lors du deuxième départ, Fabio Quartararo conclu son week-end au 8e rang et inscrit d’importants points au général. Quant à Vinales, deuxième du championnat en arrivant en Autriche, il n’a été que l’ombre de lui même pendant tout ce Grand Prix. Parti 6e, il pointait dernier avant la fin du premier tour. Il est parvenu à remonter à la dixième place.

Au classement général, Fabio Quartararo (67 points) conserve la tête, avec 11 points d’avance sur son niveau dauphin, Andrea Dovizioso (56 points). Maverick Vinales (48) descend au troisième rang tandis que Brad Binder (41) et Valentino Rossi (38) ferment la marche du top 5.

Classement du Grand Prix d’Autriche 2020, quatrième épreuve de la saison

1 A. Dovizioso Ducati·#4

2 J. Mir Suzuki·#36

3 J. Miller Ducati·#43

4 B. Binder KTM·#33

5 V. Rossi Yamaha·#46

6 T. Nakagami Honda·#30

7 D. Petrucci Ducati·#9

8 F. Quartararo Yamaha·#20

9 I. Lecuona KTM·#27

10 M. Vinales Yamaha·#12

11 A. Espargaro Aprilia·#41

12 M. Pirro Ducati·#51

13 B. Smith Aprilia·#38

14 A. Marquez Honda·#73

15 C. Crutchlow Honda·#35

16 T. Rabat Ducati·#53

17 S. Bradl Honda·#6

18 A. Rins Suzuki·#42 (chute)

19 P. Espargaro KTM·#44 (chute)

20 M. Oliveira KTM·#88 (chute)

21 F. Morbidelli Yamaha·#21 (chute)

22 J. Zarco Ducati·#5 (chute)

Le cinquième Grand Prix se tiendra la semaine prochaine, du 21 au 23 août sur ce même tracé de Spielberg. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats de la course.

crédit photo : motogp.com