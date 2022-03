Pour cette manche inaugurale, étaient attendus Marc Marquez (Honda), Francesco Bagnaia (Ducati), Jack Miller (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha), Jorge Martin (Pramac Ducati) ou encore les pilotes Suzuki (Alex Rins & Joan Mir).

Et pourtant, ce sont plutôt les seconds couteaux ou encore des outsiders qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu dans le désert qatari.

Enea Bastianini a démontré toute sa pointe de vitesse durant l’hiver. Mais faut-il encore être capable de confirmer en course. C’est chose faite pour le jeune italien de 24 ans. Brad Binder (KTM) s’offre une solide deuxième place. Le pilote KTM a pris le meilleur dans les derniers instants sur Pol Espargaro, en difficultés avec son pneu tendre à l’arrière durant les derniers tours de la course.

Au 4e rang, on retrouve Aleix Espargaro (Aprilia). Il confirme que l’Aprilia RS-GP 2022 est bien née. Il termine à seulement 2 seconde de "Bestia". C’est le plus petit écart jamais enregistré à l’arrivée entre une Aprilia et le vainqueur. De bon augure pour la suite. Marc Marquez, longtemps à la lutte pour le podium, conclut la course au 5e rang. On attendait un peu plus de la part des Suzuki. Malgré l’arrivée d’un nouveau moteur plus puissant, Joan Mir se classe seulement 6e, juste devant son coéquipier Alex Rins.

Week-end mitigé pour les Tricolores. Johann Zarco (Pramac Ducati) arrache les points de la 8e place. Mais le pilote Ducati peut en tirer du positif. Il a réalisé une belle remontée après avoir totalement manqué son départ (20e dans le premier tour). Quant à Fabio Quartararo (9e), le champion du monde en titre sauve des points importants dans l’optique du championnat. Mais force est de constater qu’il risque d’avoir du mal à rivaliser cette saison face à une concurrence qui s’est largement améliorée d’un point de vue technique.

A noter également l’accrochage entre Francesco Bagnaia et Jorge Martin au 12 tour de la course. L’Italien a manqué son freinage au bout de la ligne droite et emmenait l’Espagnol dans sa chute. Deux des favoris pour le titre déjà au tapis.

Classement MotoGP du Grand Prix du Qatar 2022

1. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

GRESINI RACING MOTOGP 42m13.198s

2. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING +0.346s

3. 🇪🇸 POL ESPARGARO

REPSOL HONDA TEAM +1.351s

4. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING +2.242s

5. 🇪🇸 MARC MARQUEZ

REPSOL HONDA TEAM +4.099s

6. 🇪🇸 JOAN MIR

TEAM SUZUKI ECSTAR +4.843s

7. 🇪🇸 ALEX RINS

TEAM SUZUKI ECSTAR +8.810s

8. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRAMAC RACING +10.536s

9. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +10.43s

10. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA +14.967s

11. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP

12. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING

13. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM

14. 🇮🇹 ANDREA DOVIZIOSO

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM

15. 🇦🇺 REMY GARDNER

TECH 3 KTM FACTORY RACING

16. 🇿🇦 DARRYN BINDER

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM

17. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP

18. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

TECH 3 KTM FACTORY RACING

Ils n’ont pas terminé la course : Jorge Martin #89 (Pramac Ducati), Francesco Bagnaia #63 (Ducati), Marco Bezzechi #72 (VR46), Jack Miller #43 (Ducati), Miguel Oliveira #88 (KTM.

Le deuxième Grand Prix MotoGP de la saison 2022 se tiendra sur le circuit de Mandalika en Indonésie du 18 au 20 mars prochain. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats de la course.

crédit photo : motogp.com