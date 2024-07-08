Voici les résultats du Grand Prix MotoGP d’Allemagne 2024
1. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM 40m40.063s
2. 🇪🇸 MARC MARQUEZ
GRESINI RACING MOTOGP +3.804s
3. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
GRESINI RACING MOTOGP +4.334s
4. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
DUCATI LENOVO TEAM +5.317s
5. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
PRIMA PRAMAC RACING +5.557s
6. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA
TRACKHOUSE RACING +10.481s
7. 🇪🇸 PEDRO ACOSTA
RED BULL GASGAS TECH3 +14.746s
8. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
VR46 RACING TEAM +14.930s
9. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING +15.084s
10. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ
TRACKHOUSE RACING +16.384s
11. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +17.235s
12. 🇪🇸 MAVERICK VINALES
APRILIA RACING +18.865s
13. 🇦🇺 JACK MILLER
RED BULL KTM FACTORY RACING +25.425s
14. 🇪🇸 AUGUSTO FERNANDEZ
RED BULL GASGAS TECH3 +25.495s
15. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI
LCR HONDA +25.817s
16. 🇮🇹 LUCA MARINI
REPSOL HONDA TEAM +25.854s
17. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
LCR HONDA +25.952s
18. 🇩🇪 STEFAN BRADL
HRC TEST TEAM +43.047s
19. 🇪🇸 JOAN MIR
REPSOL HONDA TEAM +43.145s
20. 🇦🇺 REMY GARDNER
MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +50.115s
21. 🇪🇸 JORGE MARTIN
PRIMA PRAMAC RACING OUT
22. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO
VR46 RACING TEAM OUT
Crédit photo : Michelin