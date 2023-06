Pecco Bagnaia (Ducati) s’impose dans la course sprint du Grand Prix d’Italie 2023 au Mugello. Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) et Jorge Martin (Pramac Ducati) complètent le top3. Johann Zarco (Pramac Ducati) se classe 4e et Fabio Quartararo (Yamaha) 10e.