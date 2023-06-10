Classement de la course sprint du Grand Prix d’Italie 2023
1. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM
2. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
MOONEY VR46 RACING TEAM
3. 🇪🇸 JORGE MARTIN
PRIMA PRAMAC RACING
4. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
PRIMA PRAMAC RACING
5. 🇮🇹 LUCA MARINI
MOONEY VR46 RACING TEAM
6. 🇦🇺 JACK MILLER
RED BULL KTM FACTORY RACING
7. 🇪🇸 MARC MARQUEZ
REPSOL HONDA TEAM
8. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO
APRILIA RACING
9. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
DUCATI LENOVO TEAM
10. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP
11. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING
12. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA
CRYPTODATA RNF MOTOGP TEAM
13. 🇪🇸 MAVERICK VINALES
APRILIA RACING
14. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO
GRESINI RACING MOTOGP
15. 🇮🇹 MICHELE PIRRO
ARUBA.IT RACING
16. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP
17. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI
LCR HONDA
18. 🇮🇹 LORENZO SAVADORI
CRYPTODATA RNF MOTOGP TEAM
19. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ
CRYPTODATA RNF MOTOGP TEAM
20. 🇪🇸 AUGUSTO FERNANDEZ
GASGAS FACTORY RACING TECH3
21. 🇩🇪 JONAS FOLGER
GASGAS FACTORY RACING TECH3
22. 🇪🇸 ALEX RINS
LCR HONDA OUT
23. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
GRESINI RACING MOTOGP OUT