Ils ne sont plus que deux mathématiquement à pouvoir décrocher le titre de Champion du monde MotoGP 2022, Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo. Le dénouement sera connu à 14h45 le 6 novembre prochain sur le circuit espagnol Ricardo Tormo près de Valencia après l’ultime course de la saison.

Pour Pecco Bagnaia, il suffira de finir 14e (il lui manque deux points) pour s’offrir la couronne alors que les chances pour le Français sont minimes. Il lui faudra un petit miracle pour espérer accrocher ce deuxième titre à son palmarès.

Classement du Grand Prix MotoGP de Malaisie (Sepang) 2022

1. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM 40m14.332s

2. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

GRESINI RACING MOTOGP +0.270s

3. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +2.773s

4. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM +5.446s

5. 🇪🇸 ALEX RINS

TEAM SUZUKI ECSTAR +11.923s

6. 🇦🇺 JACK MILLER

DUCATI LENOVO TEAM +13.472s

7. 🇪🇸 MARC MARQUEZ

REPSOL HONDA TEAM +14.304s

8. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING +16.805s

9. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRAMAC RACING +18.358s

10. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +20.235s

11. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING +21.591s

12. 🇬🇧 CAL CRUTCHLOW

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM +24.641s

13. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

RED BULL KTM FACTORY RACING +24.918s

14. 🇪🇸 POL ESPARGARO

REPSOL HONDA TEAM +25.586s

15. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

TECH 3 KTM FACTORY RACING +27.039s

16. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING +30.427s

17. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

LCR HONDA +33.322s

18. 🇦🇺 REMY GARDNER

TECH 3 KTM FACTORY RACING +33.691s

19. 🇪🇸 JOAN MIR

TEAM SUZUKI ECSTAR +41.838s

20. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP OUT

21. 🇿🇦 DARRYN BINDER

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM OUT

22. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRAMAC RACING OUT

23. 🇯🇵 TETSUTA NAGASHIMA

LCR HONDA OUT

24. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM OUT

Classement du Championnat du monde MotoGP après le GP de Malaisie

1. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM 258

2. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 235

3. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING 212

4. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

GRESINI RACING MOTOGP 211

5. 🇦🇺 JACK MILLER

DUCATI LENOVO TEAM 189

6. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING 168

7. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRAMAC RACING 166

8. 🇪🇸 ALEX RINS

TEAM SUZUKI ECSTAR 148

9. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

RED BULL KTM FACTORY RACING 138

10. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRAMAC RACING 136

11. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING 122

12. 🇪🇸 MARC MARQUEZ

REPSOL HONDA TEAM 113

13. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM 111

14. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM 106

15. 🇪🇸 JOAN MIR

TEAM SUZUKI ECSTAR 77

16. 🇪🇸 POL ESPARGARO

REPSOL HONDA TEAM 56

17. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

LCR HONDA 50

18. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA 46

19. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 36

20. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP 23

21. 🇮🇹 ANDREA DOVIZIOSO

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM 15

22. 🇿🇦 DARRYN BINDER

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM 12

23. 🇦🇺 REMY GARDNER

TECH 3 KTM FACTORY RACING 10

24. 🇬🇧 CAL CRUTCHLOW

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM 10

25. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

TECH 3 KTM FACTORY RACING 10

26. 🇩🇪 STEFAN BRADL

REPSOL HONDA TEAM 2

27. 🇮🇹 MICHELE PIRRO

ARUBA.IT RACING 0

28. 🇮🇹 LORENZO SAVADORI

APRILIA RACING 0

28. 🇯🇵 TETSUTA NAGASHIMA

LCR HONDA 0

30. 🇮🇹 DANILO PETRUCCI

TEAM SUZUKI ECSTAR 0

31. 🇯🇵 KAZUKI WATANABE

TEAM SUZUKI ECSTAR 0

32. 🇯🇵 TAKUYA TSUDA

TEAM SUZUKI ECSTAR 0

crédit photo : motogp.com