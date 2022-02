C’était dans les tuyaux depuis un moment, c’est désormais officiel. L’aventure qui lie Francesco Bagnaia à Ducati va durer encore au moins jusqu’à la fin de la saison 2024 du Championnat du monde MotoGP.

Promu dans l’équipe officielle Ducati l’année dernière, le Turinois a littéralement explosé. "Pecco" est devenu le fer de lance des Rouges. Il a signé 6 poles, 9 podiums et quatre victoires, faisant de lui un prétendant au titre mondial. En 2022, il sera assurément l’un des favoris.

Francesco Bagnaia #63

« Courir dans l’équipe officielle Ducati a toujours été mon rêve, alors forcément je suis ravi et très fier de poursuivre deux années de plus avec eux. J’y ai trouvé une forme de sérénité, on se connaît désormais bien et je sais que nous pouvons accomplir de grandes choses. Je peux désormais pleinement me concentrer sur mon travail. Un grand merci à Claudio, Luigi, Paolo, Davide et tout le staff Ducati. Je vais tâcher de faire honneur à ce contrat. »

