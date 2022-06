Fait assez inhabituel, Fabio Quartararo est parti à la faute. Le champion du monde a percuté Aleix Espargaro (Aprilia) au début de la course alors qu’il tentait de le doubler pour le gain de la deuxième place. Le Français est reparti avant de tomber une nouvelle fois deux tours plus tard, heureusement sans bobo. Quant à Espargaro après avoir perdu un temps précieux à cause de l’accrochage avec Fabio, il a effectué une superbe remontée pour arracher la 4e place dans le dernier virage du dernier tour de la course.

Beaucoup d’émotions dans le parc fermé après cette épreuve. C’est le premier podium de Marco Bezzechi dans la catégorie reine mais aussi le premier de l’équipe VR46 Ducati, dont Valentino Rossi est le propriétaire. Troisième du GP, Maverick Vinales s’est offert son premier podium au guidon de l’Aprilia RS-GP.

Un dimanche à oublier pour Johann Zarco (Pramac Ducati), seulement 13e. Il conserve néanmoins la 3e place du classement pilotes. Pour sa part, El Diablo ne compte plus que 21 points d’avance sur Aleix Espargaro, son plus proche poursuivant au classement.

1.

🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM 40m25.205s

2.

🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM +0.444s

3.

🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING +1.209s

4.

🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING +2.585s

5.

🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING +2.721s

6.

🇦🇺 JACK MILLER

DUCATI LENOVO TEAM +3.045s

7.

🇪🇸 JORGE MARTIN

PRAMAC RACING +4.340s

8.

🇪🇸 JOAN MIR

TEAM SUZUKI ECSTAR +8.185s

9.

🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

RED BULL KTM FACTORY RACING +8.325s

10.

🇪🇸 ALEX RINS

TEAM SUZUKI ECSTAR +8.596s

11.

🇮🇹 ENEA BASTIANINI

GRESINI RACING MOTOGP +9.783s

12.

🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA +10.617s

13.

🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRAMAC RACING +14.405s

14.

🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP +17.681s

15.

🇪🇸 ALEX MARQUEZ

LCR HONDA +25.866s

16.

🇮🇹 ANDREA DOVIZIOSO

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEA +29.711s

17.

🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM +30.296s

18.

🇩🇪 STEFAN BRADL

REPSOL HONDA TEAM +32.225s

19.

🇦🇺 REMY GARDNER

TECH 3 KTM FACTORY RACING +34.947s

20.

🇮🇹 LORENZO SAVADORI

APRILIA RACING +35.798s

21.

🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

TECH 3 KTM FACTORY RACING OUT

22.

🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP OUT

23.

🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP OUT

24.

🇿🇦 DARRYN BINDER

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM OUT

Le prochaine Grand Prix se tiendra à Silverstone (Angleterre), du 10 au 12 août prochain. Rendez-vous sur motomag pour suivre les résultats.