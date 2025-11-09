Classement de la course sprint du Grand Prix du Portugal 2025 à Portimão :
1. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
BK8 GRESINI RACING 19m50.075s
2. 🇪🇸 PEDRO ACOSTA
RED BULL KTM FACTORY RACING +0.120s
3. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
APRILIA RACING +0.637s
4. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA +5.276s
5. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +6.088s
6. 🇪🇸 FERMIN ALDEGUER
BK8 GRESINI RACING +8.864s
7. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
LCR HONDA +8.886s
8. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM +8.898s
9. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING +9.052s
10. 🇪🇸 POL ESPARGARO
RED BULL KTM TECH3 +10.121s
11. 🇯🇵 AI OGURA
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +10.290s
12. 🇮🇹 LUCA MARINI
REPSOL HONDA TEAM +12.016s
13. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
RED BULL KTM TECH3 +13.469s
14. 🇦🇺 JACK MILLER
PRIMA PRAMAC RACING +13.900s
15. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +14.520s
16. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA
PRIMA PRAMAC RACING +15.289s
17. 🇪🇸 ALEX RINS
MONSTER ENERGY YAMAHA +22.861s
18. 🇮🇹 LORENZO SAVADORI
APRILIA RACING +25.456s
19. 🇪🇸 JOAN MIR
REPSOL HONDA TEAM DNF
20. 🇮🇹 NICOLO BULEGA
DUCATI LENOVO TEAM DNF
21. 🇹🇭 SOMKIAT CHANTRA
LCR HONDA DNF