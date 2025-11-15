Classement de la course sprint du Grand Prix MotoGP de Valencia 2025
1. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
BK8 GRESINI RACING 19m37.490s
2. 🇪🇸 PEDRO ACOSTA
RED BULL KTM FACTORY RACING +1.149s
3. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +2.637s
4. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +3.519s
5. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
APRILIA RACING +3.727s
6. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +6.349s
7. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA +7.102s
8. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING +7.352s
9. 🇯🇵 AI OGURA
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +7.685s
10. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
LCR HONDA +9.346s
11. 🇪🇸 FERMIN ALDEGUER
BK8 GRESINI RACING +10.067s
12. 🇦🇺 JACK MILLER
PRIMA PRAMAC RACING +11.148s
13. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
RED BULL KTM TECH3 +11.911s
14. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM +11.957s
15. 🇪🇸 ALEX RINS
MONSTER ENERGY YAMAHA +14.264s
16. 🇮🇹 NICOLO BULEGA
DUCATI LENOVO TEAM +14.951s
17. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA
PRIMA PRAMAC RACING +15.597s
18. 🇪🇸 MAVERICK VIÑALES
RED BULL KTM TECH3 +16.699s
19. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO
HONDA HRC TST TEAM +16.885s
20. 🇪🇸 AUGUSTO FERNANDEZ
PRIMA PRAMAC RACING +18.846s
21. 🇹🇭 SOMKIAT CHANTRA
LCR HONDA +23.028s
22. 🇪🇸 JORGE MARTIN
APRILIA RACING +23.655s
23. 🇮🇹 LUCA MARINI
REPSOL HONDA TEAM DNF
24. 🇪🇸 JOAN MIR
REPSOL HONDA TEAM DNF