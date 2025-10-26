Classement du Grand Prix de Malaisie MotoGP 2025
1. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
BK8 GRESINI RACING 40m09.240s
2. 🇪🇸 PEDRO ACOSTA
RED BULL KTM FACTORY RACING +2.676s
3. 🇪🇸 JOAN MIR
REPSOL HONDA TEAM +8.048s
4. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +8.580s
5. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA +11.556s
6. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +13.060s
7. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
RED BULL KTM TECH3 +15.299s
8. 🇮🇹 LUCA MARINI
REPSOL HONDA TEAM +18.738s
9. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING +18.932s
10. 🇯🇵 AI OGURA
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +19.256s
11. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
APRILIA RACING +19.824s
12. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
LCR HONDA +22.234s
13. 🇪🇸 ALEX RINS
MONSTER ENERGY YAMAHA +23.509s
14. 🇦🇺 JACK MILLER
PRIMA PRAMAC RACING +25.201s
15. 🇹🇭 SOMKIAT CHANTRA
LCR HONDA +34.110s
16. 🇮🇹 LORENZO SAVADORI
APRILIA RACING +36.115s
17. 🇮🇹 MICHELE PIRRO
DUCATI LENOVO TEAM +43.914s
18. 🇪🇸 AUGUSTO FERNANDEZ
PRIMA PRAMAC RACING +47.060s
19. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA
PRIMA PRAMAC RACING +1m17.942s
20. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM DNF
21. 🇪🇸 FERMIN ALDEGUER
BK8 GRESINI RACING DNF
22. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ
TRACKHOUSE MOTOGP TEA DNF
23. 🇪🇸 POL ESPARGARO
RED BULL KTM TECH3 DNF