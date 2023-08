Classement du Grand Prix de Grand-Bretagne 2023 (Silverstone) :

1. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING 40m40.367s

2. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM +0.215s

3. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING +0.680s

4. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

CRYPTODATA RNF MOTOGP TEAM +0.750s

5. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING +2.101s

6. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRIMA PRAMAC RACING +7.903s

7. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM +9.099s

8. 🇦🇺 JACK MILLER

RED BULL KTM FACTORY RACING +9.298s

9. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRIMA PRAMAC RACING +9.958s

10. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

CRYPTODATA RNF MOTOGP TEAM +19.947s

11. 🇪🇸 AUGUSTO FERNANDEZ

GASGAS FACTORY RACING TECH3 +20.296s

12. 🇪🇸 POL ESPARGARO

GASGAS FACTORY RACING TECH3 +1:06.120s

13. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP +1:27.605s

14. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +1:28.913s

15. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +1:29.075s

16. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA +1:38.573s

17. 🇪🇸 IKER LECUONA

LCR HONDA +1:49.674s

18. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

DUCATI LENOVO TEAM OUT

19. 🇪🇸 MARC MARQUEZ

REPSOL HONDA TEAM OUT

20. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM OUT

21. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

GRESINI RACING MOTOGP OUT

22. 🇪🇸 JOAN MIR

REPSOL HONDA TEAM OUT

Crédit photo : Aprilia