Francesco Bagnaia (Ducati) a été transporté à l’hôpital suite à un gros accident dans le premier tour de la course. Après un énorme highside, l’Italien s’est fait rouler sur les jambes par Brad Binder (KTM).

Les Français Johann Zarco (Pramac Ducati) et Fabio Quartararo (Yamaha) se classent respectivement quatrième et septième.

Classement du Grand Prix de Catalogne 2023

1. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING 38m56.159s

2. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING +0.377s

3. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRIMA PRAMAC RACING +2.831s

4. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRIMA PRAMAC RACING +4.867s

5. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

CRYPTODATA RNF MOTOGP TEAM +7.529s

6. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

GRESINI RACING MOTOGP +10.590s

7. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +10.821s

8. 🇦🇺 JACK MILLER

RED BULL KTM FACTORY RACING +10.880s

9. 🇪🇸 AUGUSTO FERNANDEZ

GASGAS FACTORY RACING TECH3 +12.889s

10. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP +13.280s

11. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM +16.491s

12. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM +16.561s

13. 🇪🇸 MARC MARQUEZ

REPSOL HONDA TEAM +21.616s

14. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +23.108s

15. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA +26.740s

16. 🇪🇸 IKER LECUONA

LCR HONDA +28.860s

17. 🇪🇸 JOAN MIR

REPSOL HONDA TEAM +33.929s

18. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

CRYPTODATA RNF MOTOGP TEAM OUT

19. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING OUT

20. 🇪🇸 POL ESPARGARO

GASGAS FACTORY RACING TECH3 OUT

21. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM OUT

22. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

DUCATI LENOVO TEAM OUT

crédit photo : Aprilia Racing