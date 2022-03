Lors du warm-up du Grand Prix d’Indonésie, Marc Márquez subit un violent high-side qui l’emmène aux urgences hospitalières. Cet accident aura plusieurs conséquences : une commotion cérébrale, l’impossibilité de poursuivre la course et un nouvel épisode de diplopie (troubles de la vision). Si le pilote espagnol était plutôt optimiste sur l’évolution de l’affection, le couperet vient de tomber : il ne pourra être sur la ligne de départ dimanche prochain au Grand Prix d’Argentine.

Quel avenir pour Marc Márquez au MotoGP 2022 ?

Le Dr Sanchez Dalmau, ophtalmologiste du pilote, indique que « la récupération n’est pas encore complète et Marc Márquez doit suivre le régime thérapeutique établi avec un traitement conservateur » tout en ajoutant que l’évolution de la diplopie du pilote est « très favorable ». De fait, il est probable qu’il puisse reprendre le guidon de sa Honda RC213V lors des prochaines courses. Reste à savoir si son état physique n’impactera pas également sa participation au Grand Prix des Amériques, le dimanche 10 avril prochain...

On en parlera dans GP Mag et on abordera sans aucune doute le sujet lors de notre prochain débrief MotoGP le 3 avril prochain à 18h sur notre chaîne YouTube.