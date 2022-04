Le retour de Marc Márquez au MotoGP 2022 est acté ! Aux cotés de son coéquipier Pol Espargaro, il reprendra le guidon de sa Honda RC213V au Grand Prix des Amériques ce dimanche. Un beau soulagement après l’avenir incertain causé par sa violente chute lors du warm-up sur le circuit de Mandalika. L’accident lui avait non seulement provoqué une commotion cérébrale et un nouvel épisode de diplopie, mais aussi un abandon lors du Grand Prix d’Indonésie et une absence remarquée au Grand Prix d’Argentine.

Marc Márquez au MotoGP 2022 : une reprise en douceur

Son plan de traitement médical étant achevé, Marc Márquez s’est remis en selle au guidon d’une CBR600RR sur le circuit d’Alcarras en Espagne. Les résultats se sont avérés convaincants et son suivi médical devrait aller dans ce sens.

« Bien sûr, je suis très heureux d’être de retour, c’est une sensation formidable de revenir et surtout de le faire sur l’un de mes circuits préférés, explique le pilote Espagnol. Peu importe la situation, j’aime vraiment rouler au Texas et j’y ai des souvenirs incroyables. Nous avons du travail à faire après avoir raté deux courses et tout le week-end en Argentine, donc je ne suis pas ici pour fixer un objectif pour le moment. Il y a beaucoup de choses à faire et à considérer, mais l’important est que nous soyons de retour sur la moto ce week-end »

