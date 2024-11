Fer de lance du catalogue Moto Motorini sous la coupe du géant chinois Zhongneng, le trail X-Cape 650 et son look ravageur est rebaptisé X-Cape 700 pour 2025. Le bicylindre de 649 cm3, désormais Euro 5+, passe à 693 cm3 et gagne 11 ch (71 ch à 8500 tr/min) et 14 Nm de couple (68 Nm à 6500 tr/min). Des performances honorables, en phase avec ses concurrentes directes, Yamaha Ténéré 700 et Honda XL750 Transalp en tête.

Les carénages sont redessinés et devraient offrir une meilleure protection. A noter qu’une déclinaison avec jantes à rayons est proposée aux plus baroudeurs d’entre nous. Elle est équipée d’une béquille centrale et de protège-mains de série.

Le poids à sec ne change pas (213 kg), tout comme ses suspensions Marzocchi à l’avant et KYB à l’arrière, son freinage Brembo associé à un ABS Bosch déconnectable, son écran TFT de 7 pouces, sa hauteur de selle de 820 mm (ou 845 mm) et son réservoir de 18 litres assurant une bonne autonomie.

La Moto Morini X-Cape 700 2025 sera disponible en concession au premier semestre 2025.

Moto Morini X-Cape 700 2025 : fiche technique

Moteur :

Type de moteur : bicylindre parallèle, 4 temps

Cylindrée : 693 cc

Alésage x course : 83 mm x 64 mm

Taux de compression : 11,6 : 1

Couple max : 68 Nm / 6,9 kgm / 6500 rpm

Puissance max : 52,21 kW / 71 CV / 8500 rpm

Système d’injection : BOSCH

Vitesse max : 185 km/h

Système de refroidissement : liquide

Distribution : DOHC, bicylindres, 8 soupapes

Émissions : Euro 5+

Dimensions :

Longueur x largeur x hauteur : 2200 x 900 x 1390 mm

Empattement : 1490 mm

Poids à sec : 213 kg

Hauteur de selle : 820 mm / 845 mm

Capacité du réservoir : 18 L

Garde au sol : 190 mm

Châssis :

Cadre : acier

Bras oscillant : aluminium

Freinage :

Frein avant : disques doubles de 298 mm, étrier flottant, 2 pistons

Frein arrière : disque unique de 255 mm, 2 pistons

ABS : BOSCH ABS 9.1 Mb (ABS déconnectable)

Suspensions :

Avant : fourche inversée Marzocchi ø50 mm, débattement de roue 175 mm, réglable en précharge de ressort, réglage d’amortissement en détente et compression

Arrière : monoshock Kayaba, débattement de roue 165 mm, réglable en précharge de ressort (système de contrôle à distance pour la version à rayons), réglage d’amortissement en détente.

Roues :

Avant : 110/80 19”, jantes en alliage ou à rayons (Pirelli Scorpion Rally STR pour les jantes à rayons)

Arrière : 150/70 17”, jantes en alliage ou à rayons (Pirelli Scorpion Rally STR pour les jantes à rayons)

Couleurs :

Rouge, Rouge Passion

Blanc, Blanc Carrara

Noir, Noir Ébène (également avec jantes en alliage)