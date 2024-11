La nouvelle Moto Morini 3 1/2 arrivera avec une variante, et pas n’importe laquelle ! V-twin oblige, c’est la catégorie custom / cruiser qui été retenue avec cette nouvelle Rumble 350.

Si l’on retrouve les mêmes données de couple (31 Nm) et puissance (32,6 ch), le petit V2 de 353 cm3 est cette fois-ci associé à une transmission par courroie. Les pneus sont aussi plus larges pour une meilleure stabilité, tout comme la selle, annoncée confortable pour tous les trajets. A l’instar de son homologue roadster, l’éclairage est à LED et le compteur dispose d’un navigateur intégré. Un futur custom A2 de référence, aux coté des CMX 500 Rebel et Kawasaki Eliminator 500 ?

Moto Morini Rumble 350 : fiche technique

Moteur :

Type de moteur : V2 à 60°, 4 temps

Cylindrée : 350.3 cc

Alésage x course : 58 mm x 66.3 mm

Compression : 12.8:1

Couple maximal : 31 Nm/3.4 kgm/6500 tr/min

Puissance maximale : 24 kW/32.6 CV/8500 tr/min

Vitesse maximale : 150 km/h

Système de refroidissement : liquide

Distribution : DOHC, bicylindres, 8 soupapes

Émissions : Euro 5+

Dimensions :

Longueur x largeur x hauteur : 2200 x 880 x 1200 mm

Empattement : 1445 mm

Poids à sec : < 175 kg

Hauteur de selle : 735 mm

Capacité du réservoir : 16 L

Garde au sol : 160 mm

Châssis :

Cadre : double berceau en acier

Bras oscillant : en acier

Freinage :

Frein avant : disque simple de ø300 mm, étrier fixe, 4 pistons opposés

Frein arrière : disque simple de ø255 mm, étrier fixe, 2 pistons opposés

ABS : double canal

Suspensions :

Avant : fourche inversée de ø43 mm, débattement de 120 mm

Arrière : double amortisseur, débattement de 100 mm, réglable en précharge de ressort

Pneus :

Pneu avant : 130/90 16”, jante en alliage 3.0”x16”

Pneu arrière : 150/80 16”, jante en alliage 3.5”x16”