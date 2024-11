Avec la Corsaro GT 750, Moto Morini rejoint la (très) grande famille des trails routiers mid-size. Plus "routière" que "trail" d’ailleurs ; l’intitulé "GT" ne ment pas sur la marchandise. Basée sur les actuelles Corsaro 750 (roadster et sportive), la moto a tout d’une voyageuse : position de conduite ergonomique, protection aérodynamique, réservoir de 19 litres, 165 mm de garde au sol, selle large pour le duo, pare-brise réglable...

Au coeur de la machine, on retrouve le V-twin italien de 749 cm3 intégré dans un cadre en acier et en aluminium. Avec ses 96 ch, il devrait offrir la toute la polyvalence nécessaire pour les tous les routards, aguerris comme débutant. Le freinage est assuré Brembo, avec un double disque de 320 mm à l’avant et un simple disque de 255 mm à l’arrière, secondé par un ABS en en virage et des détecteurs d’angle mort.

Eclairage LED, écran TFT connecté de 7 pouces avec système de navigation intégré finissent de parfaire sa dotation techno, sans tomber dans l’excès... Une bonne nouvelle ?

La Moto Morini Corsaro GT 750 arrivera en concession au second semestre 2025.

Moto Morini Corsaro GT 750 : fiche technique

Moteur :

Type de moteur : V-twin à 90°

Cylindrée : 749 cc

Alésage x Course : 90 mm x 58.9 mm

Lubrification à carter sec

Vilebrequin contre-rotatif

Puissance maximale : 96 ch / 70,5 kW (A3) ; 48 ch / 35 kW (A2)

Vitesse maximale : > 210 km/h

Émissions : Euro5+

Dimensions :

Longueur x Largeur x Hauteur : 2260 x 910 x 1550 mm

Empattement : 1500 mm

Poids à vide : 215 kg

Hauteur de selle : 835 mm

Capacité du réservoir : 19 L

Garde au sol : 165 mm

Cadre :

Aluminium/acier mixte

Bras oscillant : aluminium

Freinage (Brembo) :

Frein avant : disques jumeaux de 320 mm avec étriers monobloc

Frein arrière : disque unique de 255 mm avec étrier fixe

ABS : double canal, en courbe

Suspensions :

Avant : fourche inversée entièrement réglable

Arrière : liaison progressive avec amortisseur comprimé dans le bras oscillant

Roues :

Avant : 120/70-R17, jante en alliage 3.5”x17”

Arrière : 180/55-R17, jante en alliage 5.5”x17”