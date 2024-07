Après les X-Cape 650 côté trail et Seiemmezzo côté roadsters, Moto Morini se lance sur le segment des customs / cruisers avec la Calibro ! Un choix pas si étonnant au regard du regain d’intérêt pour cette catégorie de moto, en témoignent les Honda CMX 500, CMX 1100 Rebel, Royal Enfield Super Meteor 650 et Eliminator 500. Le public suivra-t-il en Europe ?

Un vrai petit cruiser de caractère ?

Toujours basée sur la plateforme 650 lancée par Moto Morini en 2021, la Calibro est motorisée par le même bicylindre en ligne, mais cette fois-ci gonflé à 694 cm3 avec transmission par courroie. Il développe 69 ch à 8 500 tr/min et 68 Nm de couple 6 500 tr/min, soit plus de couple et de puissance que les X-Cape et Seiemmezzo, tout en restant compatible avec le permis A2.

L’ensemble est placé dans un cadre double berceau en acier suspendu par une fourche télescopique de 41 mm (120 mm de débattement) et un double amortisseur (100 mm de débattement). Les jantes tubeless en aluminium sont de 18 pouces à l’avant et 16 pouces à l’arrière. L’ensemble affiche 200 kg à sec sur la balance. C’est certes un peu lourd, mais custom / cruiser oblige, la machine devrait être accessible et maniable avec ses 725 mm de hauteur de selle.

Le freinage est assuré par un disque de 320 mm mordu par un étrier à 2 pistons et un disque arrière de 255 mm pincé par un étrier monopiston. Quant au réservoir, il propose 15 litres de contenance.

Au tableau de bord, Moto Morini propose un traditionnel compteur rond, avec un compte-tours analogique et un écran digital affichant vitesse, rapport engagé, heure et jauge à essence.

Programmée pour la fin du moins d’août en France, La Moto Morini Calibro sera proposée en deux versions : une version Standard (7 499 euros - en gris ou rouge) et une déclinaison Bagger (8 399 euros - en noir ), équipée d’une tête de fourche et de valises rigides.

Moto Morini et autres customs italiens, notre émission