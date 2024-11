Moto Morini complète sa gamme de trails en lançant l’Alltrhike, un engin off-road aux dimensions contenues.

Au regard de son twin de 450 cm3 revendiquant 44 ch et 44 N.m de couple et intégré dans un cadre en acier suspendu par KYB, elle évoque la CFMoto 450 MT, une moto qui nous as fait bonne impression (lire MM n° 412). Roue avant de 21 pouces, ABS désactivable, réservoir de 18 litres, bulle réglable, le tout pour un poids d’environ 170 kg à sec... Que demander de plus pour fouler les chemins ? Cette Moto Morini Alltrhike 450 sera lancée chez nous début 2025 à un prix non connu pour l’instant.

Moto Morini Alltrhike 450 : fiche technique

Moteur :

Type de moteur : twin parallèle, 4 temps

Cylindrée : 450 cc

Alésage x course : 72 mm x 55,2 mm

Taux de compression : 11,5:1

Couple max : 44 Nm / 4,5 kgm / 6250 tr/min

Puissance max : 32,5 kW / 44,2 CV / 8500 tr/min

Système d’injection : BOSCH

Vitesse max : 155 km/h

Système de refroidissement : liquide

Distribution : DOHC, deux cylindres, 8 soupapes

Émission : euro 5+

Dimensions :

Longueur x largeur x hauteur : 2260 x 890 x 1350

Empattement : 1511 mm

Poids à vide : 175 kg

Hauteur de selle : 847 mm

Capacité du réservoir : 18 L

Garde au sol : 220 mm

Châssis :

Cadre : acier

Bras oscillant : aluminium

Freinage :

Frein avant : disque ø320, 4 pistons opposés

Frein arrière : disque simple ø255 mm, 2 pistons opposés

ABS : double canal désactivable pour le mode tout terrain

Suspensions :

Avant : Fourche inversée Kayaba ø41 mm, débattement de 210 mm, réglable en précharge du ressort, réglage de l’amortissement en détente et en compression

Arrière : Lien progressif, monoamortisseur Kayaba, débattement de 190 mm, réglable en précharge du ressort, réglage de l’amortissement en détente.

Roues :

Avant : 90/90 21”, jante à rayons tangentiels

Arrière : 140/70 17”, jante à rayons tangentiels