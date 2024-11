Qui l’aurait cru ? La légendaire Moto Morini "3 1/2" 350 (voir notre emission dédiée) nous revient 50 ans après ! Quoi de plus logique, avec du recul ; depuis le retour de la firme en 2018, il manque peut être "LE" modèle emblématique, l’icône qui fera briller son catalogue. Cette réinterpretation néo-rétro de la 3 1/2 sport de 1974 jouera-t-elle ce beau rôle ?

Moto Morini 350 - 3 1/2 : du sport dans le rétro !

Contrairement à certains "revivals" de motos anciennes qui peuvent décevoir, la Moto Morini 3 1/2 2025 est fidèle à son héritage. Et pour cause : son moteur est un V2 de 350 cm3, cadencé par 32,6 CV à 8500 tr/min et 31 Nm de couple à 6500 tr/min... Soit des specs proches de sa grande soeur de 1974 ! Et si c’était elle, la véritable rivale de la Triumph Speed 400 ?

Coté design, les puristes jugeront. Mais on ne peut nier l’effort d’imitation des lignes élancées et des coloris du modèle original. Le cachet "rétro" du demi-guidon, de la selle creusée, du bouchon de réservoir chromé et des différents logos sont associés à la modernité d’un compteur TFT et d’un éclairage LED. Même la forme de l’échappement semble avoir été étudiée, non seulement pour respecter les norme Euro 5+, mais aussi pour respecter le coup de crayon.

Avec sa selle de 780 mm de hauteur, ses dimensions contenues et son poids à vide inférieur à 165 kg la moto se veut accessible à tous les gabarits et tous les degrés d’expérience !

La nouvelle Moto Morini 3 1⁄2 2025 debarquera chez les concessionnaires au deuxième trimestre 2025.

Moto Morini 350 - 3 1/2 : l’essentiel

Le retour d’un mythe

Un look plutôt réussi

Un V-twin pas ridicule

Légère et accessible

Tarif qui sera (sans doute) abordable

Moto Morini 3 1⁄2 2025 : fiche technique

Moteur :

Type de moteur : V2 60°, 4 temps

Cylindrée : 350,3 cm³

Alésage x course : 58 mm x 66,3 mm

Taux de compression : 12,8:1

Couple max : 31 Nm / 3,4 kgm / 6500 tr/min

Puissance max : 24 kW / 32,6 CV / 8500 tr/min

Vitesse max : 150 km/h

Système de refroidissement : liquide

Distribution : DOHC, bicylindres, 8 soupapes

Émissions : Euro 5+

Dimensions :

Longueur x largeur x hauteur : 2090 x 800 x 1150 mm

Empattement : 1420 mm

Poids à vide : < 165 kg

Hauteur de selle : 780 mm

Réservoir : 15 L

Garde au sol : 160 mm

Châssis :

Cadre : double berceau en acier

Bras oscillant : aluminium

Freinage :

Frein avant : disque unique ø300 mm, étrier fixe, 4 pistons opposés

Frein arrière : disque unique ø255 mm, étrier fixe, 2 pistons opposés

ABS : double canal

Suspensions :

Avant : fourche inversée ø43 mm, débattement 120 mm

Arrière : monoshock, cantilever, débattement 120 mm, réglable en précharge de ressort

Roues :

Pneu avant : 110/70 17”, jante en alliage 3.0” x 17”

Pneu arrière : 150/60 17”, jante en alliage 4.5” x 17”