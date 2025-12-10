Moto Magazine n°426 : le sommaire

Toute l’actu moto

Que ce soit côté motos et équipements, le salon de Milan a été riche cette année. En nouveautés, mais aussi en surprises. On vous décortique tout ça d’un oeil avisé. On fait aussi le point sur l’avenir de la moto en ville, et en sujet plus léger, on vous fait découvrir, en exclu, les coulisses de la conception d’un jeu vidéo MotoGP.

Essai Honda CB1000GT

S’il y a bien une moto qui a retenu l’attention à l’EICMA, c’est la nouvelle CB1000GT. C’est d’ailleurs elle qui a remporté nos sondages sur nos réseaux sociaux. Bien équipée de série, propulsée par le 4 cylindres de la CB1000 Hornet, et proposée à un tarif très agressif, le nouveau frelon "touring" pourrait bien faire un carton. Pour autant, la moto n’est pas une "GT" pur jus. Ou du moins, pas autant qu’une NT1100. On vous explique tout.

Comparatif routières : Honda NC750X, Triumph Tiger Sport 660, Yamaha Tracer 7

Et si la "synthèse" de la polyvalence existait à moto ? C’est ce qui, à notre sens, caractérise les machines comme les Tracer 7,, Tiger Sport 660 et NC750X. Et pourtant, elles ont chacune une personnalité propre, qui ne conviendra pas à tous les usages. On vous laisse juge après la lecture de ce nouveau comparatif !

Essai QJMotor SRK 800

Les constructeurs chinois, sortis du cadre des "petites 125 pas chères qui rouillent", se bousculent sur notre marché depuis au moins 3 ans, avec des machines toujours plus qualitatives. QJMotor fait partie de ceux là, en dégainant pléthore de moto. La dernière, c’est la SRK 800, un roadster 4 cylindres qui défie les japonais sur leurs plates-bandes. Est-ce suffisant pour s’y faire une place ? Pas sûr...

Reportage : l’atelier Malamadre à Bali

Dirk est un préparateur moto. 10 ans déjà qu’il a fondé l’atelier Malamadre à Bali, en Indonésie, où il restaure et customise des tas de machines, parfois parées pour la casse. Honda, BMW, Yamaha, Suzuki... tout y passe, à sa manière. Un parcours inspirant, atypique, que l’on vous fait découvrir dans nos pages.

Test équipements : 7 applications Dashcam pour smartphone

Besoin de filmer votre quotidien à moto, par prévention, en cas de litige routier ? Point besoin de se greffer une caméra GoPro au casque ou au guidon façon youtubeur. Une "simple" application sur votre téléphone (iOS et Android) peut suffire. Oui, mais à quel prix, et pour quelles performances ? Pour vous aider à choisir, on a passé 7 applications Dashcam au crible, en situation réelle.