Moto Magazine n°425 : le sommaire

Moto Magazine n°425 : toute l’actu moto

Au moment où vous lirez ses lignes, l’EICMA 2025 (salon de Milan) aura fermé ses portes. En attendant notre analyse de l’intégralité des nouveautés du salon, on vous en décortique quelques unes dans ce numéro, et pas des moindres. De la Honda CB1000GT en passant par les Triumph Trident 800, Kawasaki KLE500, BMW F 450 GS et le proto Honda V3R 900 E-Compressor... On peut dire que les constructeurs motos se démènent pour 2026 ! Bien sûr, ces nouvelles machines n’éclipsent pas les sujets "concrets" de la défense de la moto abordés dans ce nouveau Motomag, sans oublier le passage en revue des nouveautés équipements.

Comparatif trails chinois : QJMotor, Kove, Zontes, CFMoto

Les trails "routiers" ne sont plus uniquement japonais, anglais, indiens, italiens ou autrichiens. Il sont aussi chinois, avec une déferlantes de nouveaux modèles, parfois très qualitatifs et bien équipés. Histoire d’y voir plus clair et de départager cette cavalerie, nous avons expertisé 4 modèles sur les routes d’Auvergne : QJMotor SRT 900 SX Touring, Kove 800X Pro, Zontes 703F Touring et CFMoto 800 MT-X.

Essai Kawasaki Z1100SE

Et si la nouvelle CB1000 Hornet SP avait déjà sa concurrente rêvée, calibrée pour la mettre sur la touche ? C’est la question que l’on se pose avec l’arrivée de la Kawasaki Z1100 SE. Les verts d’Akashi ont mis du coeur à l’ouvrage pour en faire un vrai chasseur de frelon.

Essai Mash GT 750

Hormis les BMW R 1300 RT et Honda NT1100, que reste-t-il des routières traditionnelles aujourd’hui ? Hormis les crossovers entre trails et roadsters, plus grand chose (où sont passées les FJR et Pan European ?). Mash, marque franco-chinoise, tente de combler ce manque en commercialisant la Jedi GT 750, une routière... pilotée par la police chinoise. Rebadgée Mash GT 750 en Europe, peut-elle se faire une place au soleil ?

Essai KTM 990 RC R

Dévoilée au salon de Milan 2024, la nouvelle superbike autrichienne se sera faite attendre, ralentie par une crise économique sans précédent pour le constructeur. Mais elle fait fi de cette tempête, pour notre grand plaisir. Car disons-le, la KTM 990 RC R a tout pour s’imposer comme la reine des hypersportives... à un tarif bien placé face à ses concurrentes, Ducati Panigale V2 S et Yamaha R9 en tête !

Essai Harley-Davidson Street Glide Ultra

Contre vents et marées, Harley-Davidson continue d’exceller sur le segment des routières de caractère. La Street Glide Ultra fait partie celles-là. Si l’on oublie son tarif qui en fera sursauter plus d’un, elle mérite le détour pour le plaisir inégalable qu’elle procure.

Essai Royal Enfield 350 Goan Classic

Chaque année, Royal Enfield élargit sa gamme de motos pour chaque plateforme moteur... Mais on ne s’attendait pas à voir débarquer la Goan Classic ! Une adorable Classic 350, relookée 70’s avec sa livrée chatoyante, ses jantes à rayons et ses pneus à flancs blancs. Un futur collector ?

Reportage : 200 km entre Ardenne et Meuse

Point besoin de partir loin pour en prendre plein la vue à moto : la France regorge de paysages splendides et de routes "motardes", jusqu’à ses frontières. Dans ce reportage, on vous emmène entre la France et la Belgique, des Ardennes en passant par la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et la Wallonie.

Tests Equipement : 4 casques à l’épreuve des chemins et laboratoire Certimoov

Bien connu pour ses tests de protection des casques moto, le laboratoire Certimoov livre une nouvelle étude, sur des modèles tout-terrain cette fois-ci. 4 casques sont passés aux crash-tests : les Fox V3RS, Shoei VFX-WR, Kenny Track et Airoh Twist 3. Découvrez le verdict !