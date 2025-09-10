Moto Magazine n°423 : le sommaire

Moto Magazine n°423 : toute l’actu moto

C’est la rentrée et l’actu moto est chaude ! Manifestation contre les ZFE (car le combat n’est pas fini pour autant !) le 27 septembre partout en France, refonte de l’usine historique de Moto Guzzi à Mandello, droits de douane USA-Europe en passe d’être prohibitifs... On vous livre aussi une interview de Charles Péot (directeur du CODEVER) sur la pratique de la moto malmenée en milieu rural et un reportage exotique sur le Sturgis Motorcycle Rally aux USA.

Essai Yamaha Tracer 7 2025

La Yamaha Tracer 7, anciennement Tracer 700, s’est rapidement imposée comme une référence chez les routières mid-size. Elle évolue de nouveau en 2025, si bien qu’il devient difficile de lui trouver de (gros) défauts. Mais... certains points pourraient vous faire préférer un millésime plus ancien ! Philippe nous explique tout.

Comparatif routières : la BMW R 1300 RT face à ses rivales

La BMW R 1300 RT est-elle la nouvelle référence absolue des grosses routières ? Faute de réelles rivales sur le segment, nous l’avons mesurée aux BMW K 1600 B, BMW R 1300 GS Adventure, Honda Gold Wing Touring et Indian Challenger Powerplus 112... sur 2000 km ! De quoi décortiquer au mieux chacune de ces machines premium en toute objectivité.

Essai BMW R 12 S

Véritable hommage à la mythique BMW R 90 S de 1976, la R 12 S fait tourner les têtes et suscite des commentaires enthousiastes sur nos réseaux sociaux. Par contre, le prix stratosphérique a de quoi calmer bon nombre d’entre nous. Un tel tarif est-il justifié ? Réponse dans notre essai détaillé.

Essai Suzuki DR-Z4S

La Suzuki DR-Z400 fait son grand retour après des années d’absence. Et le constructeur japonais n’a pas fait les choses à moitié, avec un moteur injecté aux normes Euro 5 + et de nombreux attraits modernes. Une bonne petite machine, qualitative et fun, mais qui ne fait - hélas - pas oublier son tarif difficile à défendre. Verdict.

Essai Zontes 703 RR

Zontes a fait un bond. Un bond en cylindrée, en gamme et en qualité. Preuve en est avec la Zontes 703 F Adventure, un trail 3 cylindres bien équipé pour seulement 8000 euros. La marque chinoise aurait tort de ne pas capitaliser sur son moteur. Et c’est chose faite avec la Zontes 703 RR, une sportive mid-size qui entend bien tutoyer les grandes.

Reportage : Electric Motion

Spécialiste français des trials électrique, Electric Motion s’est récemment associé à Yamaha. De quoi booster leur notoriété et leur développement. Nous avons eu l’occasion de visiter leurs locaux, proches de Montpellier. Voici notre reportage, doublé d’un essai de leur nouveau modèle, la Electric Motion Escape SE.

Histoire : Joey Dunlop, pilote mythique du Tourist Trophy

"Mythique" est presque une qualification un brin légère pour Joey Dunlop, pilote légendaire qui remporta 26 fois le Tourist Trophy. Hommage au "King of the Road" et son parcours sur les podiums de l’ile de Man.

Test équipements : 8 paires de gants mi-saison

L’automne arrive, tout comme les saisons froides... Pour cette période de transition, les gants mi-saisons sont idéals. Pour vous aider à choisir, nous avons placé 8 nouveautés au banc d’essais, et ce, dans toutes les conditions.

Sport : Jonathan Réa quitte la compétition, interview d’Hervé Poncharal

Après 15 saisons de victoires, Jonathan Réa s’apprête à raccrocher le casque. On fait le point sur sa brillante carrière, tout en abordant l’avenir incertain du team Tech3 avec une interview exclusive d’Hervé Poncharal.