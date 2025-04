Moto Magazine n°419 : le sommaire

Toute l’actu moto

Alors que la manifestation motarde contre les ZFE dimanche dernier a mobilisé des milliers de motards, il est temps de faire le point sur une mesure de plus en plus discriminante et impopulaire. On aborde aussi le contrôle technique moto, l’opération oeufs de Pâques et l’industrie moto avec une interview exclusive du patron de Honda France.

Essai Yamaha MT-07 2025

La Yamaha MT-07 fête ses 10 ans d’existence ! L’une des motos les plus vendues, favorite des jeunes motards (et pas que !) nous revient en 2025 avec de nettes améliorations et une nouvelle boite semi-automatique Y-AMT. Le début d’une nouvelle ère ?

Comparatif Néo Rétro 2025 : les nouvelles Honda G350S et Kawasaki W230 face à leurs rivales

Quelle surprise de voir les Honda G350S et Kawasaki W230 débarquer chez nous ! Car oui, elles ne nous étaient pas destinées, car d’abord réservées au marché asiatique. On les a placées face à deux de ses concurrentes, à savoir les Benelli 400 Imperiale et Royal Enfield Bullet 350.

Essai Royal Enfield Bear 650 2025

La famille des 650 Royal Enfield s’agrandit une fois de plus, avec un roadster-scrambler au look 70’s. Mais se distingue-t-elle vraiment de ses soeurs, Interceptor 650 en tête ?

Essai Triumph Speed Triple 1200 RS 2025

Le retour de la "Porsche 911 de la moto" (dixit Axel), la Triumph Speed Triple 1200 RS va-t-elle une nouvelle fois faire des étincelles sur le segment des roadsters sportifs ? C’est probable, tant cette machine excelle dans de nombreux domaines. "30 ans, toujours au top", les Speed ?

Essai BMW F 900 R 2025

Bien que le segment des roadsters A2 soit très concurrentiel, BMW continue de peaufiner ses F900 R et XR (12% des ventes du catalogue tout de même !). Encore mieux : la BMW F 900 R 2025, testée dans ce nouveau Motomag, baisse de prix. Banco ?

Essai Moto Guzzi V7 Sport 2025

Un grand nombre de motards rêvent du retour de la Moto Guzzi V7 750 Sport des années 70, modèle mythique de la firme italienne. Un souhaite qui, a priori, a été entendu, en témoigne cette superbe V7 850 Sport 2025, déclinaison revue de la V7 standard ! Un simple hommage ou beaucoup plus ?

Histoire : Curtiss, la fureur du pionnier

Glenn Curtiss est un précurseur du domaine de l’aviation... mais aussi de la moto ! Et pour cause, il est l’un des instigateurs de la moto américaine et du bicylindre en V. On vous offre un retour sur son parcours exceptionnel.

Test équipements : 9 bottes moto taillées pour la route

Qu’il est compliqué de choisir "la" paire de bottes moto, idéale pour voyager ! Car en dehors du confort et de la résistance en cas de chute, il est impératif d’opter pour une bonne résistance face aux intempéries. Voici 9 paires passées au crible après des heures de roulage et des tests drastiques d’étanchéité.