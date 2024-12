Moto Magazine n°415 : le sommaire

Moto Magazine n°415 : toute l’actu moto

Au chapitre des actus, on récapitule tous les combats en cours et à venir pour la défense de la moto (et ils sont nombreux !). On n’oublie pas non plus d’aborder la situation délicate de KTM, la nouvelle salve de nouveautés moto et équipements à venir en 2025, et de vous livrer une interview exclusive du patron de Suzuki, Toshihiro Suzuki.

Essais Honda NT1100 DCT ES 2025

Alors que les gros trails monopolisent les ventes, lancer une routière a de quoi interroger ! Et pourtant, la Honda NT1100 a su trouver son public, avec des vents honorables. Nul doute qu’avec ce millésime 2025, elle continuera de gagner de l’intérêt chez les motards "routards" et pragmatiques.

Comparatif trails : la BMW R 1300 GS Adventure face à ses rivales

La BMW R 1300 GS Adventure peut-elle éclipser la BMW R 1250 GS et ses autres principales rivales ? C’est ce que vous allez découvrir dans ce comparatif titanesque. D’abord avec un premier duel BMW R 1300 GS / BMW R 1250 GS. Nous l’avons ensuite placée face à la KTM 1290 Adventure S, puis face à la Honda Africa Twin Adventure Sports.

Essai Kove 450 Rally

Marre des gros trails bourrés d’électroniques ? À la bonne heure, car une autre vague de motos "off-road" commence à faire son chemin, celui des trails mid-size légers et accessibles. Après les CFMoto 450 MT et Royal Enfield Himalayan 450, voici la Kove 450 Rally !

Essai Peugeot PM-03

On continue sur les motos légères et pas chères, avec le retour de Peugeot sur le segment moto ! La Peugeot PM-03 est une petite machine urbaine propulsée par un monocylindre de 30 ch et dotée d’un poids plume de 162 kg. Saura-t-elle trouver son public ?

Dossier : Peut-on encore faire de la route en sportive ?

Certes, les sportives n’ont plus l’aura des années 80/90/début 2000. Mais elles gagnent un regain d’intérêt lorsqu’on voit toutes ces nouveautés débouler sur ce segment. Mais ont-elles toujours leur place sur nos routes où les radars poussent dans tous les coins ? 2000 km plus tard, voici notre verdict aux guidons des nouvelles Aprilia RS 457, BMW S 1000 RR, Honda CBR 600 RR et Kawasaki ZX-4RR. Oui, nous avons fait éclectique : "tous" les poids, "toutes" les puissances, de 47 à 210 ch !

Test équipements : 6 sacoches de couvercle à l’essai

Vous manquez de place dans vos valises, top cases ou tout autre emport moto ? Alors les "sacoches de couvercle" sont faites pour vous. Nous avons testé 6 modèles, allant de 70 à 180 euros l’unité.