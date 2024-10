Moto Magazine n°413 : le sommaire

Tout l’actu moto du mois

Les premières nouveautés se bousculent : Triumph sort sa nouvelle Speed Twin 1200, Yamaha sa nouvelle R1, Kawasaki passe ses 4 cylindres 1000 à 1100 cm3... Et nous sommes là pour les décortiquer ! On parle aussi manifestations contrôle technique, résultats (positifs !) des différents opérateurs, mais aussi de la circulation interfiles, qui serait en passe d’être légalisée au vu des résultats rassurants des 3 ans d’expérimentation.

Comparatif trails 2024 : Africa Twin 1100 DCT, MV Agusta Enduro Veloce, Triumph Tiger 900 Rally Pro, KTM 890 Adventure R

Notre hors-série trails 2024 ne vous a pas suffi à vous décider ? Alors ne manquez pas notre nouveau comparatif trails avec roue de 21, opposant la nouvelle MV Agusta Enduro Veloce face à ses rivales ! MV peut-il faire face aux ténors du segment ?

Essai Yamaha MT-09 Y-AMT

Après l’E-Clutch de chez Honda, Yamaha se met aussi à "l’automatisme", en convertissant sa nouvelle Yamaha MT-09 à sa technologie "Y-AMT". Alors, simple gadget ou innovation séduisante ? Verdict d’Axel !

Dossier spécial Chine : zoom sur la "révolution" moto chinoise

Qu’on se le dise, en s’éloignant de toute polémique : la qualité des motos chinoises progresse. Les cylindrées augmentent, les marques se multiplient et proposent des machines surprenantes. L’occasion pour nous d’enqueter et de vous expliquer ce qu’il se passe dans l’industrie moto de l’empire du Milieu.

Duel : BMW F 900 GS Adventure VS Voge 900 DSX

Le saviez-vous ? La nouvelle BMW F 900 GS Adventure partage le même bicylindre que la nouvelle Voge 900 DSX. La raison ? Le bicylindre est conçu par Loncin, motoriste pour BMW et propriétaire de Voge. Un duel entre ses deux machines s’impose, surtout avec plus de 4000 euros de différence coté tarif !

Essai Mash FR750

Mash, ce n’est plus que des néo-rétro abordables, de petites et moyennes cylindrées. Preuve en est avec la FR 750, un roadster qualitatif et bien équipé, conçu en partenariat avec Jedi, gros acteur de l’industrie chinoise. Verdict avec notre essai !

Essai Can-Am Pulse et Origin

Spécialiste des gros 3-roues (voir notre essai des derniers Can-Am Spyder et RT Limited, le constructeur canadien se lance désormais dans la moto électrique avec deux modèles : un roadster et un trail aux dimensions contenues. Rapport qualité/prix, autonomie réelle, prestations routières et off-road... On vous explique tout.

Reportage : Motorcycle missions

Construire une moto pour se reconstruire psychologiquement ? C’est ce que propose l’association "Motorcycle missions", qui invite les soldats à participer à l’élaboration de motos typées customs / cruisers. Apprentissage, créations, solidarité... Une belle aventure à découvrir !

Tests équipements : 7 mini-compresseurs portatifs à l’essai

Direction floue et perte d’adhérence à moto ? Il peut s’agir d’une perte de pression de vos pneus ! D’où l’utilité d’avoir de quoi "regonfler" avec soi. Nous avons testé, évalué et comparé 7 mini-compresseurs portatifs pour vous aider à faire votre choix.