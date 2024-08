Moto Magazine n°411 : le sommaire

Moto Magazine n°411 : toute l’actu moto

Les nouveautés motos commencent tout juste à se bousculer, entre la très attendue BMW R 1300 GS Adventure, la nouvelle Ducati Panigale V4 ou encore la MT-09 et sa nouvelle boite automatisée Y-AMT. Mais ce qui a marqué l’été 2024, c’est bien les Jeux Olympiques de Paris. Loin de remettre en cause l’événement en lui-même, nous nous interrogeons sur les dommages collatéraux, notamment pour les usagers 2RM avec les "voies olympiques", très accidentogènes. On en profite également pour vous remercier d’avoir témoigné sur nos réseaux sociaux.

Comparatif sportives mid-size 2024 : petits budgets, maxi plaisir

Rappelez-vous, il y a 20 ans : les motos sportives étaient certainement les motos les plus vendues et populaires. Si aujourd’hui, les trails et les roadsters mènent la danse, le segment des petites sportives reprend vigueur avec de nombreuses machines funs, abordables et "permis à points compatibles". Le moment pour nous de comparer les nouveautés carénées de la catégorie, avec les Suzuki GSX-8R, Triumph Daytona 660, QJMotor SRK 800 RR et Honda CBR650R.

Essai Royal Enfield Guerrilla 450 2024

Habitué à décliner de nombreuses motos grâce à ses différentes plateformes, Royal Enfield sort la première machine issue de la base Sherpa 450, où est née l’Himalayan 450 : La Royal Enfield Guerrilla 450. Un roadster performant, bien fini, et proposé à un tarif défiant toute concurrence. De quoi faire trembler la Triumph Speed 400 !

Essai KTM 890 Adventure R Rally 2024

Présente dans le méga comparatif de notre Hors-Série Trails 2024, la KTM 890 Adventure nous arrive dans une édition encore plus radicale. Sous-titrée "R Rally", cette machine est probablement l’une des motos ultimes pour barouder et performer en tout-terrain.

Essai Aprilia RS 457 2024

L’Aprilia RS 660 a désormais une petite soeur avec la RS 457 ! Une sportive nativement A2 (47,5 ch) qui n’efface pas son ADN racing pour autant, en témoignent son poids plume, sa partie cycle et sa dotation électronique "suffisante"... Le tout à un tarif accessible ! De quoi sincèrement bousculer la concurrence.

Essai Ducati Hypermotard 698 Mono

Le supermotard avec gros monocylindre n’est pas mort... Ducati le prouve ! Alors certes, KTM truste l’espace depuis pas mal d’années avec sa 690 SMC, mais quand même ! Avec son Hypermotard 698 Mono, la firme italienne nous sort un monstre de plaisir pour qui aime la saveur coupleuse d’un monocylindre sportif. Voici notre verdict !

Essai Can-Am Spyder RT Limited

Changement de décor et d’ambiance avec l’essai du nouveau Can-Am Spyder, une moto 3 roues qui ne manque pas d’arguments pour les "non-motards", ou même pour ceux qui veulent tailler la route à bord d’une machine confortable, conçue pour l’emport et le duo.

Dossier Cruiser : la moto custom revient-elle à la mode ?

Après avoir cartonné dans les années 80/90, le cruiser / custom perd de la vitesse - surtout chez les mid-size - dans les années 2010. Pourtant, la relève semble tracer sa route : Honda et ses CMX Rebel, Royal Enfield et son Interceptor 650, Kawasaki et son Eliminator 500, sans oublier BMW et sa nouvelle R12 (en essai dans ce numéro) et les chinois, très offensifs sur ce segment ! On a d’ailleurs testé pour vous la Benda LFC 700, un cruiser atypique imaginé par l’empire du milieu, mue par un 4 cylindre d’origine Honda.

Voyage : deux motos au Guatemala

Comment contrecarrer l’état des routes et ses dommages collatéraux ? Au Guatemala, de nombreux réparateurs de pneumatiques sillonnent les tracés pour aider les usagers en déroute. Rencontre avec Pedro et découverte de son métier.

Test équipements : 7 jets routiers à l’essai

Si le port d’un casque intégral ou modulable reste vivement recommandé pour l’usage d’un deux-roues motorisé, le casque jet routier peut être une alternative intéressante en été, lors de sorties urbaines. Avec la nouvelle homologation 22-06, les constructeurs ont repensé plusieurs de leurs modèles, que l’on a passés au banc d’essai dans ce nouveau dossier : les Shoei J-Cruiser 3, Roof Wisper Carbon, Arai SZ-R Evo, HJC RPHA 31, Shark RS Jet, Nolan N40-5 et Scorpon Exo-230.