Moto Magazine n°394 : le sommaire

Moto Magazine n°394 : toute l’actu moto

Outre les nouveautés motos / équipements, et l’interview exclusive de Jean-Pierre Mougin, Président du Groupement des Sports Mécaniques (GPSM), nous avons choisi de répondre à 4 questions clés pour 2023 :

Production et marché, retour à la normale ?

Le marché moto en France se porte plutôt bien (voir le TOP 50 des meilleures ventes et le TOP 20 constructeurs), mais il enregistre malgré tout une baisse de 6,1% par rapport à 2021. Avec la crise inflationniste que nous traversons, les tarifs augmentent (voir les tarifs Yamaha et Kawasaki 2023), la disponibilité des machines en concession pose toujours problème, et le climat économique ne pousse pas le consommateur à sauter le pas vers une nouvelle monture... Le marché moto 2023 évoluera-t-il dans le bon sens ?

Zones à Faibles Émissions, vers un assouplissement ?

Les ZFE montent en puissance sur tout le territoire. En 2025, c’est 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants qui excluront les véhicules dits "polluants". Dans un contexte économique et social de plus en plus difficile, imposer aux ménages de se séparer de leurs véhicules sans alternative solide cultive une future crise sociale. De fait, un premier décret vise à fournir des dérogations pour certaines villes, selon leurs concentrations annuelles en dioxyde d’azote (NO2). D’autres mesures d’assouplissement verront-elles le jour en 2023 ?

Contrôle technique moto, et maintenant ?

Le contrôle technique moto réhabilité par le Conseil d’État en octobre dernier attise la colère des usagers 2RM. S’il sera difficile d’y déroger selon Clément Beaune, ministre des Transports, la FFMC (Fédération des Motards en Colère) travaille d’arrache-pied avec nos élus pour renverser la tendance. À l’heure où rien n’est prêt et rien n’est fait pour imposer un contrôle technique aux 3,9 millions de 2RM sur le territoire, qu’adviendra-t-il de la mesure en 2023 ?

MotoGP, un autre titre pour Ducati ?

(n’oubliez pas de vous procurer le dernier GP Mag, encore quelques semaines en kiosque !)

Le 26 mars prochain sera le coup d’envoi du Championnat du monde MotoGP 2023. Alors que Fabio Quartararo se prépare déjà à entamer sa revanche sur le champion Francesco Bagnaia, nous pouvons d’ores et déjà nous questionner sur les performances de la future Yamaha M1, moins efficace en vitesse de pointe que la Ducati Desmosedici. Les ingénieurs Yamaha arriveront-ils à rendre la machine aussi compétitive, voire meilleure que son adversaire italienne ?

Moto Magazine n°394 : les motos 2022 coups de coeur de la rédaction

Parmi les millésimes 2022, quelles sont les motos favorites de la rédaction ? Aux guidons de leurs destriers favoris, une partie de l’équipe et quelques pigistes sont partis affronter l’hiver par 0 degré (!). Sport GT, trail oldschool, custom moderne, roadster paisible ou survolté... Chacun nous détaille son choix, selon ses préférences !

Moto Magazine n°394 : Essai KTM 890 Adventure

La nouvelle KTM 890 Adventure 2023 se peaufine afin de satisfaire les plus aventuriers d’entre nous : nouvelle tête de fourche, meilleure protection, meilleur confort... Ce millésime semble se poser comme la version ultime du trail autrichien. Qu’en est-il en conditions réelles sur routes et chemin ? Réponse dans notre essai !

Moto Magazine n°394 : Essai BMW M 1000 R

La nouvelle M 1000 R, déclinaison radicale de la S 1000 R (voir notre essai), cherche à s’imposer comme l’un des roadsters sportifs les plus performants. Et pour cause : avec la M 1000 RR, c’est la seconde moto estampillée "M" (Motorsports) qui voit le jour au catalogue BMW. Axel a testé le nouveau monstre bavarois sur les routes du sud de l’Espagne et nous livre son verdict.

Moto Magazine n°394 : Essai BMW S 1000 RR

Et si la précédente fusée de Bavière qu’est la S 1000 RR n’atteignait pas tous les sommets ? Performances, équipements, comportement... Tout semble faire de la nouvelle hypersportive BMW une référence en termes de technologie et d’efficacité. Reste que la concurrence est rude : Yamaha R1M, Honda CBR 1000 RR-R et la Ducati Panigale V4, grande favorite d’Axel. Cette nouvelle S 1000 RR peut-elle toutes les éclipser ?

Moto Magazine n°394, reportage : le monde de la moto ancienne

Qu’est-ce qu’une moto dite "ancienne" ? Dans son reportage, l’excellent Marc Bertrand, passionné de vieilles mécaniques de caractère, nous offre un tour d’horizon sur la question. Il part à la rencontre de clubs, de passionnés et d’acteurs de la moto ancienne. Il nous fait également découvrir plusieurs jeunes ateliers se démenant pour faire vivre ou revivre les glorieuses machines du passé.

Moto Magazine n°394 : 6 paires de gants chauffants à l’épreuve du froid

Hiver oblige, les équipements moto pour contrecarrer la rudesse du froid deviennent indispensables. Parmi eux, les fameux gants chauffants, qui doivent conjuguer chaleur, ergonomie et sécurité. Pas simple de s’y retrouver, surtout au vu de leurs tarifs très onéreux ! Pour vous aider à choisir, nous vous avons concocté un dossier de 6 paires de gants chauffants passés au banc d’essais.

Moto Magazine n°394, Sport : le GMT94 au SBK

L’équipe française engagée en mondial de Supersport, le GMT94, se prépare à passer une étape majeure en compétition : participer au Championnat du monde de Superbike (WSBK) 2023 ! Christophe Guyot, manager du Team, nous livre une interview passionnante et pleine d’espoir aux prémices de cette nouvelle aventure sportive.