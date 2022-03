Moto Magazine n°385 : le sommaire

Moto Magazine n°385 : toute l’actu moto

L’EICMA mis à part, le Salon du 2 roues de Lyon est l’événement moto majeur de l’année en Europe ! Riche en nouveautés, animations et machines historiques, on revient sur tous les éléments marquants de l’édition 2022.

Moto Magazine n°385, comparatif routières : Ducati Multistrada V2S, Honda NT1100 DCT, Suzuki GSX-S 1000 GT

Si ces trois nouvelles motos ont des spécificités qui les diffèrent, elles ont un point commun, et pas des moindres : leur orientation "GT" ! Mais laquelle est la plus pertinente pour tailler la route ? Dans ce dossier complet, on veille à comparer et départager les 3 machines en s’appuyant sur leurs aptitudes routières.

Moto Magazine n°385 : Essai Yamaha Tech Max 2022

Le roi des maxi-scooters a 20 ans ! De retour avec une toute nouvelle ligne esthétique cette année, a-t-il vraiment changé ? Axel nous explique tout.

Moto Magazine n°385 : Essai Honda ADV 350

Le Honda Forza est actuellement l’un des leaders du marché du scooter de petite et moyenne cylindrée. La version 350, avec un peu d’ADN du X-ADV, ça donne quoi ? Le ADV 350 ! Alors, vrai scooter orienté aventure ou simple déclinaison du Forza ? Philippe nous livre son verdict.

Moto Magazine n°385 : Essai gamme BMW K 1600

Les vaisseaux amiraux de la firme bavaroise sont-ils toujours des références sur les marché des grosses routières ? Axel a essayé la K1600, récemment passée Euro 5. Il a également pu approcher les déclinaisons B (Bagger), GTL et Grand America.

Moto Magazine n°385, comparatif sportives : Yamaha R7, Kawasaki Ninja 650

La nouvelle Yamaha R7 tire-t-elle son épingle du jeu parmi les petites sportives mid-size eligibles au permis A2 ? Dans ce comparatif, elle a été mesurée à la Kawasaki Ninja 650 sur route et piste. Bien entendu, l’Aprilia RS660 n’est pas oubliée en alternative.

Moto Magazine n°385 : Dossier sur les régulateurs de vitesse adaptatifs

En 2022, plusieurs constructeurs proposent des systèmes de régulateur de vitesse avec radar adaptatif. Est-ce une véritable évolution ou un simple "gadget" ? On a mis à l’épreuve 4 modèles qui en sont équipés : BMW R1250RT, KTM 1290 Super Adventure, Ducati Multistrada V4 S et Kawasaki H2 SX SE.

Moto Magazine n°385 : Portrait de Pascal Vergnaud, concessionnaire et préparateur Harley

Français expatrié en Allemagne, Pascal Vergnaud est un spécialiste des préparations hors du commun. Son créneau ? Les Harley-Davidson. L’une de ses motos, par exemple, est gonflée à 2500 cm3 et 212 ch (!). Rencontre avec ce préparateur de génie.

Moto Magazine n°385, test équipements : 8 jeans moto à l’épreuve de la route et du labo

Si porter un jean à pied à comme à moto est une habitude commune, en cas de chute, il vaut mieux préférer un "denim" adapté au deux-roues ! Lors d’un test exigeant (route et labo), 8 jeans moto ont été passés au cribles. Au vu des verdicts, les jeans les plus chers ne sont forcément pas les meilleurs... !

Moto Magazine n°385, test équipements : les produits du mois

La rubrique équipements n’est pas en reste avec les produits du mois en tests : Gants Five WFX1, Schuberth C5 et Bagster Raptor Lock.

Moto Magazine n°385, test équipements : MotoGP

La saison 2022 du MotoGP promet d’être riche en rebondissements ! On en a profité pour rencontrer Hervé Poncharal, patron de l’écurie Tech3.