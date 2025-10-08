Moto Magazine n° 424 : le sommaire

Moto Magazine n° 424 : toute l’actu moto

Le combat contre le contrôle technique continue. La preuve avec des parlementaires et motards portugais, mais aussi des motards hollandais et des membres de la FFMC, qui ont déposé des pétitions au Parlement européen pour défendre les mesures alternatives à ce CT. Des mesures aujourd’hui menacées. L’actu du mois, ce sont aussi la présentation de la Furion M2, un proto hybride à deux roues motrices made in France, la toute première moto électrique Honda, la WN7, des nouveautés Ducati, etc.

Comparatif : 4 roadsters super tentants !

S’il y a bien des motos qui donnent envie, ce sont les roadsters de moyenne cylindrée. Un segment dans lequel les changements sont importants, avec, notamment, l’offensive chinoise côté tarifs. Témoin la CFMoto 800NK Advanced, qui, sur le papier, en matière de rapport prix/prestations/équipement, malmène ses concurrentes BMW F 900 R, Husqvarna Vitpilen 801 et Kawasaki Z900. Des concurrentes qui n’en baissent pourtant pas les bras, loin de là ! La preuve dans ce comparatif tout sauf triste.

Essai Voge DS800X Rally

On connaissait la Voge DS900X, voici la Voge DS800X Rally. Un trail mid-size qui coche un nombre impressionnant de bonnes cases, avec des prestations et un équipement imbattables pour le prix. Et si elle chamboulait le marché ?

Essai SWM Stormbreaker V 1200

Fabriquée en Chine, vendue sous la marque SWM, la Stormbreaker V 1200 ressemble fortement à une Harley-Davidson Sportster, moto mythique qui se voulait l’entrée de gamme de la marque américaine. La ressemblance est évidemment voulue et le résultat plutôt réussi.

La gamme Bimota à l’essai

Bimota, c’est d’abord un nom qui claque, constitué par les deux premières lettres du patronyme de ses trois fondateurs, dans les années 1960. Ce sont aussi des motos hors norme et exclusives. Moto Magazine a essayé la gamme actuelle au complet. Les KB4, Tesi H2 et Tesi H2 Terra se dévoilent pour vous.

Voyages : fantastiques Canaries

À quelques heures d’avion de la France, les Canaries sont un paradis pour motard. Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura et Lanzarote sont quatre îles fantastiques pour poser les roues. Entre paysages somptueux, routes excellentes et histoire, un voyage à moto pas comme les autres.

Équipement : 4 intercoms Bluetooth à l’essai

Les intercoms se multiplient, leurs capacités aussi. Pour faire le bon choix, Moto Magazine a mis sur le gril quatre modèles. Performances globales, facilité de montage et d’utilisation, qualité sonore, accessoires, compatibilité avec différents types de casques : vous saurez tout des Cardo Freecom 4X, Sena SF4, Interphone U-COM 7R et Midland BTR1 Advanced X.