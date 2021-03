Les beaux jours arrivent ! Il est donc temps de réfléchir à l’achat d’une nouvelle monture ; ou de découvrir la production 2021 que l’on n’a pu voir « in extenso » faute de salons l’an dernier. Avec la mise en œuvre de la norme Euro 5, une foultitude de nouveaux modèles dont la Triumph Trident, la Ducati Multistrada V4 et l’Aprilia 660 RS sont venus rejoindre plus de 160 machines testées sans concession par notre équipe ces dernières années. À découvrir au plus vite dans ce hors-série.