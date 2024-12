Depuis sa renaissance en 2008, les Moto Guzzi V7 n’ont eu de cesse d’évoluer au fil du temps. Après une actualisation importante en 2021, avec l’introduction du V-twin de 850 cm3, elle poursuit ses mises à jour en 2025. Aux côtés des V7 Stone et V7 Special, la V7 Sport représente le modèle le plus avancé technologiquement.

Son moteur, homologué à la norme Euro 5+, reçoit une commande de gaz gérée par ride-by-wire et un seul corps de papillon de ø 52 mm. Ces modifications apportent de nombreux avantages : douceur à bas régime, mais aussi gain de puissance de 4 %, passant de 65 ch à 6 800 tr/min à 67,3 ch à 6 900 tr/min. La courbe de couple augmente avec un chiffre maxi de 79 Nm à 4 400 tr/min, contre 73 N.m à 5 000 tr/min, et 95 % (75 Nm) dudit couple sont disponibles dès 3 500 tr/min.

La V7 s’équipe de plusieurs modes de conduite : Road (route) et Rain (pluie) sont présents sur toute la gamme V7, mais seule la Sport possède le mode… Sport ! D’autres améliorations sont au programme, telles qu’une augmentation de 27 % de la boîte à air et un meilleur refroidissement du moteur, gage de fiabilité.

Surtout, la V7 Sport de dote d’une centrale inertielle IMU à six axes qui rend encore plus précise les actions du système de contrôle de traction MGCT et de l’ABS. Toutes les V7 sont équipées d’un régulateur de vitesse.

Côté châssis, si les V7 Stone et Special conservent une fourche télescopique traditionnelle de 40 mm, celle de la V7 Sport reçoit une fourche inversée de ø 41 mm. Les jantes en alliage léger de ce modèle pèsent 1,5 kg de moins que celles d’une V7 Stone. La Sport se dote aussi d’un freinage performant avec des doubles disques de 320 mm pincés par des étriers Brembo monoblocs à montage radial à 4 pistons opposés.

Le réservoir de carburant en métal est de 21 litres – c’est le plus grand de sa catégorie. De nouveaux panneaux latéraux, des supports de phare en aluminium, un garde-boue arrière plus court et des échappements plus agressifs confèrent à cette V7 un look plus dynamique. L’éclairage est entièrement à leds, et les rétroviseurs en bout de guidon évoquent la filiation sportive, tout comme les surpiqûres rouges de la selle. Voici donc une digne héritière de son illustre ancêtre.

Moto Guzzi V7 Sport 2025 : l’essentiel

• V-twin face à la route de 853,4 cm3 refroidi par air

• Puissance en hausse : 65 ch à 6 800 tr/min

• Couple en hausse : 79 Nm à 4 400 tr/min

• Poignée d’accélérateur avec ride-by-wire

• Centrale inertielle IMU à six axes

• Trois modes de conduite : Road (route), Rain (pluie) et Sport

• Contrôle de traction MGCT

• ABS

• Fourche inversée de 41 mm

• Double disque de 320 avec étriers Brembo à montage radial

• Réservoir en métal de 21 litres

• Éclairage à leds

• Rétroviseurs en bout de guidon

• Surpiqûres rouges sur la selle

• Supports de phare en aluminium

• Coloris : vert ou gris

Prix : 10 500 euros

Moto Guzzi V7 Sport 2025 : fiche technique

Bicylindre en ligne à refroidissement par air, 853,4 cm3, 67,3 ch, 79 N.m, réservoir 21 litres, poids en ordre de marche 220 kg, hauteur de selle 780 mm.