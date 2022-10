Fondées toutes les deux en 1921, les entreprises italiennes Gucci et Moto Guzzi célèbrent leur existence en s’associant avec la marque londonienne Palace.

Le fruit de leur collaboration est une V7 Stone au look assez surprenant. En effet, la moto s’habille d’une livrée mêlant du noir mat à un motif camouflage enrobant son réservoir et son garde-boue. Les 2 sacoches et la poche de réservoir, elles aussi vêtues du coloris "Woodland Camo", ont été imaginées par Gucci et Palace.

La selle marron haut de gamme est ornée du logo Gucci, que l’on retrouve également intégré sur les parties latérales de la fourche télescopique. Du reste, nous sommes face à la fameuse V7 Stone 2022 et son V2 de 853 cm3 refroidi par air et développant 65 ch.

La "Guzzi Gucci" est l’égérie mécanique visant à promouvoir les futurs articles de mode signés "Palace Gucci". Elle sera présentée (et vendue ?) le vendredi 21 octobre 2022 sur le site Vault Gucci.